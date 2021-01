काम की खबर: आज से बदल गया कॉल करने का तरीका, अब बिना ‘0’ लगाए नहीं होगी बात

देश में आज से सभी लैंडलाइन (Landline) यूजर्स को मोबाइल फोन पर कॉल करने से पहले ‘0’ लगाकर डायल करना होगा. टेलीकॉम विभाग (Department of Telecom) ने इस बारे में एक निर्देश जारी कर दिया है. पिछले साल ही नवंबर महीने में इसे लेकर नया नियम बना दिया गया था, जिसे आज से लागू भी कर दिया गया है. टेलीकॉम विभाग ने साफ कर दिया है कि अब लैंडलाइन से किसी मोबाइल नंबर पर डायल करने से पहले ‘0’ लगाना होगा. सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने इस बारे में अपने सब्सक्राइबर्स को जानकारी देना भी शुरू कर दिया है.टेलीकॉम विभाग ने लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर डायलिंग पैटर्न (Dialing Pattern) को लेकर 20 नवंबर 2020 को एक निर्देश जारी किया था. इसमें यह भी कहा गया कि फिक्स्ड-लाइन और मोबाइल यूजर्स के लिए पर्याप्त नंबरिंग रिसोर्स के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. इसके बाद 25 नवंबर 2020 को ही दूरसंचार मंत्रालय (Ministry of Communication and Information Technology) ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें बताया गया कि 15 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर डायल करने से पहले ‘0’ लगाना अनिवार्य होगा. इसी सर्कुलर में यह भी बताय गया कि इस कदम से 2539 मिलियन नंबरिंग सीरीज जेनरेट करने में मदद मिलेगी.टेलीकॉम विभाग के निर्देशानुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस बदले हुए नियम के बारे में जानकारी देनी है. इसमें कहा गया कि जब भी कोई लैंडलाइन सब्सक्राइबर किसी मोबाइल नंबर पर बिना ‘0’ के डायल करता है तो उन्हें इस बारे में जानकारी भी देनी होगी. मोबाइल ऑपरेटर एयरटेल और जियो ने अपने ग्राहकों को इस बारे में जानकारी शुरू भी कर दिया है. बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया भी जल्द ही अपने ग्राहकों को इस बारे में जानकारी देना शुरू कर देंगे.ट्राई ने मई 2020 में फिक्स्ड लाइन नंबर से मोबाइल नंबर डायल करने के पहले '0' डायल करने का सुझाव दिया था. हालांकि, दूरसंचार नियामक ने कहा था कि एक कॉल के लिए पहले नंबर जोड़ने का फैसला टेलीफोन नंबर की संख्या को बढ़ाने के लिए नहीं है. ट्राई ने उस समय यह भी कहा था कि डायलिंग पैटर्न में बदलाव से मोबाइल सेवाओं के लिए 2,544 मिलियन अतिरिक्त नंबर पैदा होंगे, जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करेंगे.