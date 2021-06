Flipkart के ज़रिए घर बैठे जीतें ढेरों इनाम और डिस्काउंट कूपन्स, जानें क्विज़ के सभी सवालों के जवाब

Flipkart Quiz June 6, 2021: फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया (Daily Trivia) शुरू हो गया है. फ्लिपकार्ट क्विज़ (Flipkart Quiz) भी यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका देता है. ये क्विज़ रात 12 बजे शुरू हुई है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी. क्विज़ में पांच सवाल पूछे जाते हैं. Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है. ये क्विज़ एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूज़र्स गेम ज़ोन (Game Zone) सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं.



यूज़र्स Flipkart Quiz का हिस्सा बनकर कूपंस, प्राइज़ और कई तरह के गिफ्ट जीत सकते हैं. इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं. ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी सवालों का सही जवाब देना होगा.'



जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलता है. इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं.

सवाल 1:- In which of these movies did Salman Khan and Kareena Kapoor appear together?



जवाब 1:- Bodyguard.



सवाल 2:- Which actor worked as a chef in Bangkok and later founded Hari Om Productions in 2008?



जवाब 2:- Akshay Kumar.



सवाल 3:- Which 2016 film is an adaptation of the book ‘A Long Way Home?



जवाब 3:- Lion.



सवाल 4:- Which Bollywood actor’s autobiography is called: “An Ordinary Life”?जवाब 4:- Nawazuddin Siddiqui.



सवाल 5:- What is the name of the first soap opera on Indian Television?



जवाब 5:- Hum Log.