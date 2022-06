भारत में 28 जून को लॉन्च होंगे Dizo Buds P ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, जानिए क्या है खासियत

नई दिल्ली. Realme का टेक लाइफ ब्रांड Dizo ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की एक नई जोड़ी पेश करने को पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने पुष्टि की है कि वह 28 जून को भारत में Dizo Buds P ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च करेगी. कंपनी द्वारा इस साल लॉन्च किए गए TWS की यह दूसरी जोड़ी है. ईयरबड्स में 13mm ड्राइवर और हाफ-इन ईयर डिजाइन होगा.

डिजो बड्स पी हाफ इन ईयर डिजाइन के साथ 40 घंटे के प्लेटाइम के साथ आएगा. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक नए ईयरफोन्स कंपनी के डिजो जेड-सीरीज, जेड-प्रो सीयर्स, डी-सीरीज और गोपॉड्स-सीरीज के पिछले मॉडल्स के अपग्रेड होने की उम्मीद है.

डिजो बड्स पी के फीचर्स

कंपनी ने पुष्टि की है कि Dizo Buds P हल्के और आरामदायक डिजाइन के साथ आएगा. ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में 13mm की ड्राइवर यूनिट होगी और यह ब्लूटूथ वर्जन 5.3 को सपोर्ट करेगा. ईयरबड्स में लो लेटेंसी गेमिंग मोड भी होगा. डिजो बड्स पी का कुल बैटरी बैकअप के 40 घंटे तक होगा. ईयरबड्स फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं और इसके 10 मिनट चार्ज होने पर यूजर्स 4 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक का आनंद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें- भारत में 27 जून को लॉन्च होगी Amazfit BIP3 स्मार्टवॉच, 14 दिन चलेगी बैटरी

भारत में फ्लिपकार्ट से होगी बिक्री

कंपनी ने एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए घोषणा की कि कंपनी 28 जून को दोपहर 12 बजे भारत में Dizo Buds P ईयरफोन लॉन्च करेगी. ईयरफोन में कुल 40 घंटे के प्लेटाइम होगा. कंपनी ने कहा कि डिजो बड्स पी का वजन 3.5 ग्राम होगा. यह एक एर्गोनोमिक, हाफ-इन-ईयर, एक ‘पी’ शेप के डिजाइन के साथ आएगा. ईयरफोन को भारत में फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदा जा सकेगा. कंपनी ने इसका एक पर्चेस लिंक भी दिया है.

Take a trip with your favourite audiobooks, listen to music comfortably and play games🎶#DIZOBudsP comes with a 3.5g light, ergonomic, half-in-ear design and 40h total playtime🎧

Launching on 28th June, 12 PM.

Which is the pop song you’ve been addicted to recently? pic.twitter.com/8ojrvh03Qw

— DIZO (@DIZOTech) June 24, 2022