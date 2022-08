Gmail पर क्रिएट करें Labels, बेहद आसान हो जाएगी ऑफिस लाइफ, फॉलो करें ये स्टेप्स

हाइलाइट्स Gmail की सेटिंग में See All Settings के अंदर Labels की सुविधा मिलती है. ड्रॉफ्ट में सेव मेल पर भी Label लगाया जा सकता है, ऐसा करना बहुत आसान भी है. जीमेल में ये फीचर एक्टिव करने के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफी आसान हो जाएगी.

नई दिल्‍ली. एंड्रायड स्‍मार्टफोन गूगल की सर्विसेस से चलते हैं और हर इंटरनेट यूजर गूगल की ईमेल सर्विस Gmail का यूज करता होगा. क्‍या आप जानते हैं कि Gmail में Labels क्रिएट कर आप ऑफिस लाइफ बेहद आसान बना सकते हैं? दरअसल, Gmail में Labels लगाकर आप रोजाना आने वाली ईमेल्स को कैटेगरी के अनुसार बांटकर रख सकते हैं. वैसे तो Gmail में पहले से ही कई Labels के ऑप्शन मिलते हैं, इसके अलावा आप खुद भी अलग से Labels क्रिएट कर सकते हैं.

Gmail अपने यूजर्स को इनबॉक्स को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए Labels की सुविधा देता है. दरअसल, यह एक प्रकार का टैग होता है, जिसे आप भेजे गए और रिसीव किए गए ईमेल पर लगा सकते हैं. यहां तक कि ड्रॉफ्ट में सेव मेल पर भी Label लगाने की सुविधा मिलती है. Labels जीमेल के फोल्डर फीचर की तरह होते हैं.

जानिए कैसे क्रिएट करें लेबल

– डेस्‍कटॉप पर Gmail अकाउंट लॉग इन करें.

– अब Settings आइकन पर क्लिक करें और See All Settings सिलेक्ट करें.

– अब General के पास दिख रहे Labels के ऑप्शन पर जाएं.

-स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं आएंगे तो Create New Label द‍िखेगा.

-अब यहां 2 बॉक्स दिखेंगे, जिसमें नया Label नाम लिखें और नीचे आ रहे Create ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

– बस हो गया काम. अब अगर आप किसी इमेल को Labels करेंगे तो वह आपके प्राइमरी इनबॉक्स में दिखाई देगा.

– आप चाहें तो इनबॉक्‍स में कई ऑप्शन जैसे Personal, Social और Work के Labels लगा सकते हैं.

– Labels लगाने के लिए ईमेल को सिलेक्ट करना होता है, वहीं आपके कई ऑप्शन मिलेंगे. कोई-सा सिलेक्ट कर लें.

– एक से ज्यादा Labels के लिए एक साथ 1-2 ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है.

