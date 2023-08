X पर मिलेगी ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की सुविधा, Elon Musk ने किया ऐलान

नई दिल्ली. एलन मस्क (Elon Musk) ने जब से माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) की कमान संभाली है तब से वो उसमें कई सारे बदलाव कर चुके हैं. अब मस्क ने अब X यूजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. अमेरिका की प्रमुख ईवी कंपनी टेस्‍ला के प्रमुख मस्क ने गुरुवार को कहा कि X पर जल्द ही ऑडियो और वीडियो कॉल (Video & audio calls to X) की भी सुविधा शुरू हो जाएगी. खास बात यह है कि वीडियो या ऑडियो कॉल के लिए मोबाइल नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

मस्क ने X पर अपने एक पोस्ट में कहा कि ऑडियो और वीडियो कॉल के लिए किसी फोन नंबर की आवश्यकता नहीं होगी. X चीफ ने कहा कि ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधाा आईओएस, एंड्रॉयड, मैक और पीसी सब पर काम करेगा.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023