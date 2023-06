एलन मस्क ने जोड़े 39.5 लाख तो नरेंद्र मोदी ने 7 लाख, जानिए बीते 30 दिनों में ट्विटर पर टॉप-10 अकाउंट की कितनी रही फॉलोअर्स ग्रोथ

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दुनिया के टॉप-10 सेलेब्रिटी की लिस्ट में शामिल हैं. ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टॉप-10 अकाउंट की लिस्ट में पीएम मोदी 8वें नंबर हैं. इस लिस्ट में ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) पहले नंबर पर हैं. अगर बीते 30 दिनों की स्थिति को देखें तो ट्विटर पर टॉप-10 अकाउंट में से कुछ के फॉलोअर्स बढ़े हैं तो कुछ के घटे हैं.

हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स (World of Statistics) ने ट्विटर पर टॉप-10 अकाउंट की फॉलोअर्स ग्रोथ की एक लिस्ट जारी की है. बीते 30 दिन में एलन मस्क के फॉलोअर्स की संख्या 39.5 लाख बढ़ गई है. इस दौरान पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 7 लाख बढ़ गई है.

Follower growth of the most followed Twitter accounts (last 30 days):

1. 🇺🇸Elon Musk: +3.95m

2. 🇺🇸Barack Obama: -300k

3. 🇨🇦Justin Bieber: -350k

4. 🇵🇹Cristiano Ronaldo: +160k

5. 🇧🇧Rihanna: -19k

6. 🇺🇸Katy Perry: -270k

7. 🇺🇸Taylor Swift: +310k

8. 🇮🇳Narendra Modi: +700k

9. 🇺🇸Donald…

— World of Statistics (@stats_feed) June 7, 2023