Loading...

हम जब मोबाइल पर किसी से मैसेज में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग hmm.. शब्द का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर में इसका इस्तेमाल क्यूं होता है और इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है. 'अंग्रेजी की बातें हिन्दी में' हम आज आपको कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में बताएंगे जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं.हमारी भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों को Interjections (विस्मयादिबोधक) कहा जाता है. ये शब्द वाक्य में एक फिलर के तौर पर काम करते हैं. इनके प्रयोग का को नियम नहीं होता है. इसे वॉक्य को पूरा करने और उसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. oh, ah, wow, hurrah, alas, ouch, Oops, aha, hey आदि को Interjection कहा जाता है.Hurrah! India has won the match.Alas! His father is dead.Ouch! You are hurting me.Oh! I forgot your name.बता दें कि जब किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को जाहिर किया जाता है तो हमेशा Interjections के साथ exclamation mark (विस्मयादिबोधक चिन्ह) ''!'' का प्रयोग किया जाता है.Oops! I parked my car at your parkingGeez! Do I need to do it again?Oh! You wanted to sit with him.Yeah! Kick the ball into the goal.Do you want more drink? Nah! I'm OK.Nope. That’s not what I want.Yo, will you throw the ball back?Hey, I just wanted to talk to you about last night.Well, what I meant was nothing like that.Um, here is our proposal.Hmm! I'm not sure about it.