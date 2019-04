Loading...

अंग्रेजी में बात-चीत और लिखने के दौरान हम Can और Could का काफी इस्तेमाल करते है. इसलिए यह जरूरी है कि हम यह जान लें कि इसका सही जगह से सेंटेंस फ्रेमिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाए. इसलिए आजहम आपको Can और Could के प्रयोग और इन दोनों में क्या अलग है इसके बारे में बताएंगे.-Can का प्रयोग Present Tense के लिए किया जाता है. फिलहाल क्या संभव हो सकता है इसके लिए Can का प्रयोग किया जाता है.Example: You can easily walk in the night.- Could का प्रयोग Past tense के लिए किया जाता है.Example: You Could Easily walk in night.- भविष्य के लिए भी Could का प्रयोग भविष्य के लिए भी किया जाता है लेकिन यह निश्चित नहीं होता.Example: If you don't run you could be late. (यहां देर हो भी सकती है और नहीं भी)- Can का प्रयोग किसी से इजाजत लेने और देने के लिए भी किया जाता है.Example: Can I do this work, Please?You Can go to your place if you like.- वैसे ऐसी स्थिति में Could का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इससे आपकी शिष्‍टता का पता चलता है.Example: Could I do this Work, Please?You Could go your place- अगर आप किसी की मदद ले रहे हैं या फिर कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसमें भी Can का प्रयोग करते हैं.Example: Can I use your washroom, Please?Can I have my Water Bill, Please?- अगर आप किसी से मदद ले रहे हैं तो Could का प्रयोग करें. Could से ऐसे वाक्यों की शुरुआत आपके अच्छे व्यवहार को बताएगा.Example: Could I use Your washroom, Please?Could I have my Water Bill, Please?- अगर आप किसी की स्किल्स को बताना चाहते हैं तो इसके लिए भी Can का प्रयोग कर सकते हैं.Example: He can sing a classical Song.- वहीं, योग्‍यता के संदर्भ में Could का प्रयोग किसी के Past को बताने के लिए किया जाता है.Example: He Could Sing a Classical song.किसी को कुछ ऑफर करने के लिए भी आप Can का प्रयोग कर सकते हैं.Example: Can I do this if You like?