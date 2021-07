9 ऐप्स चुरा रही थीं Facebook के पासवर्ड, जानें कैसे आप अकाउंट को रख सकते हैं सेफ

डॉक्टर वेब मैलवेयर (Doctor Web Malware) एनैलिस्ट ने हाल ही 10 मैलिशियस ऐप (Malicious App) को स्पॉट किया, जो फेसबुर यूज़र (Facebook user) के लॉगइन और पासवार्ड को चुरा रही हैं. 10 में से 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध थीं. सिक्योरिटी अनैलिस्ट के मुताबिक ये वायरस वाली ऐप्स खतरनाक सॉफ्टवेयर के रूप में फैली थीं, और इन्हें 5,856,010 बार इंस्टॉल किया जा चुका है.कंपनी द्वारा रिपोर्ट करने के बाद इन 9 ऐप्स को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है. हालांकि ऐसे में आपके फेसबुक डेटा के खतरे में पड़ने में संभावना रहती है. तो आइए आज हम आपको ऐसे तरीकों के बारे में बताते हैं जिससे आप अपने फेसबुक अकाउंट को सेफ रख सकते हैं.फेसबुक पासवर्ड चेंज करें: सबसे पहले आप अपने फेसबुक पासवर्ड को बदलें, और कोई कठीन पासवर्ड का ही इस्तेमाल करें. उदाहरण के तौर पर ‘12345678’, ‘qwerty123’ जैसे पासवर्ड का इस्तेमाल न करें.--इसके लिए सबसे पहल फेसबुक की Settings में जाएं, और यहां Security सेलेक्ट करें. यहां पर आपको Login का ऑप्शन मिलेगा इसपर टैप करें.--यहां Login सेक्शन के नीचे Change Password बटन पर टैप करें.--अब यहां पर अपना मौजूदा पासवर्ड और नया पासवर्ड डालें, और Save Changes पर क्लिक करें.अगर आपने अपना पासवर्ड बदल लिया है तो अब आप सभी डिवाइस पर लॉगइन हुए फेसबुक को लॉग आउट करें, जिसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.>>इसके लिए सबसे पहले Facebook Settings पर जाएं और Security पर टैप करके Login ऑप्शन पर जाएं.>>Logged in सेक्शन के नीचे Show More बटन पर जाएं.>>फिर यहां Logout of all sessions पर क्लिक करें.