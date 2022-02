Facebook और Twitter पर खुद ही प्ले होने वाली वीडियो पर लगाएं Stop, जानें तरीका

नई दिल्ली: सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय अचानक ही विज्ञापन खासकर वीडियो आकर आपके सारे मजे को किरकिरा कर देते हैं. सोशल मीडिया पसंद करने वाले ज्यादातर लोगों का ज्यादा समय फेसबुक (Facebook) और ट्विटर (Twitter) ही व्यतीत होता है. यूजर्स की सहूलियत को देखते हुए फेसबुक और ट्विटर नए-नए फीचर्स अपडेट करते रहते हैं.

इसी कड़ी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मिलने वाला Autoplay फीचर कई लोगों के लिए काफी फायदेमंद हैं तो कुछ के लिए परेशानी का कारण है. ऑटोप्ले फीचर से फेसबुक और ट्विटर पर एक के बाद एक वीडियो खुद-ब-खुद प्ले होते जाते हैं. इससे ना केवल सिर्फ यूजर का समय खराब होता है. बल्कि मोबाइल डेटा भी अधिक इस्तेमाल होता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी फीचर्स अपडेट करते हैं तो वे उसके इस्तेमाल और उससे छुटकारा पाने का भी समाधान बताते हैं. अगर आप भी ऑटोप्ले से कुछ ऐसी ही परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.

यह भी पढ़ें-WiFi 7 : इंटरनेट स्‍पीड को लगेंगे पंख, अगले साल तक आ जाएगी यह नई टेक्‍नॉलोजी

कैसे बंद करें ऑटोप्ले वीडियो फीचर

फेसबुक और ट्विटर पर ऑटोप्ले वीडियो फीचर को बंद करने के अलग-अलग तरीके हैं. Facebook में इस फीचर को बंद करने के लिए सबसे पहले Facebook ऐप खोलें. यहां आपको दाईं तरफ सबसे ऊपर की ओर बने हैमगर्ग आइकन पर क्लिक करें. अब सेटिंग्स और प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब सेटिंग्स को सलेक्ट कर लें और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं. अब Preferences सेक्शन में जाकर Media पर क्लिक करें. यहां आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे.

AutoPlay सेक्शन में आपको तीन ऑप्शन on mobile data and Wi-Fi, On Wi-Fi Only और Never AutoPlay मिलेंगे. यहां Never AutoPlay ऑप्शन पर क्लिक कर दें. इस तरह यह फीचर बंद हो जाएगा. Twitter पर भी ऑटोप्ले फीचर को बंद करके सेटिंग्स में जाकर इसे ऑफ कर सकते हैं.

Tags: Facebook, Facebook Tips, Twitter, Twitter Account