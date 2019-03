Loading...

फेसबुक एक ऐसी सोशल मीडिया है, जिसे ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते ही हैं. कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो या फिर शादीशुदा, हर उर्म के लोग फेसबुक पर प्रोफाइल बना लेते हैं. हम सालों से फेसबुक पर हैं मगर अभी भी हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने अकाउंट की प्राइवेसी के बारे में सोचते हैं . हम ने कई बार अपने फेसबुक की Settings में Privacy का ऑप्शन देखा है, मगर इसमें क्या है और हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना ज़रूरी है, ये शायद ही कभी देखा हो. आईए जानते हैं कौन सी सेटिंग आपके फेसबुक अकाउंट प्राइवेसी के लिए ज़रूरी है.इसके लिए सबसे पहले Facebook की Settings में जाएं. इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे , जिसमें से आपको ‘Privacy’ को सेलेक्ट करना है. Privacy सेलेक्ट करने पर आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, जिसके उपर लिखा होगा Privacy Settings and Tools.इसमें पहला ऑप्शन ‘Your Activity’ का आएगा, जिसमें आपको ‘who can see my stuff’ दिखाई देगा. इसके सामने आपको Edit का साइन मिलेगा. इसमें अगर आप अपनी पोस्ट को सभी लोगों को दिखाना चाहते हैं(जो दोस्त हैं या फिर जो नहीं भी हैं) तो एडिट करके Public सेलेक्ट करें. मगर सिक्योरिटी के तौर पर आपकी प्राइवेट पोस्ट Public नहीं बल्कि Friends होना चाहिए. इससे आपकी पोस्ट सिर्फ उन्हें दिखेगी जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं.इसी में दूसरा आप्शन ‘How People Find and Contact You’ दिया गया है. इसमें पहली सेटिंग है ‘Who can send you friend request’ यानी कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन भेज सकता है. इसमें Edit करने पर दो ऑप्शन है, Everyone और Friends of Friends. इसमें अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट भेज दे तो everyone सेलेक्ट करें. अगर नहीं करना चाहते है तो Friends of Friends सेलेक्ट कर सकतें हैं.Friends of Friends सेलेक्ट करने पर आपको सिर्फ वहीं लोग रिक्वेस्ट भेज सकेंगे जो आपके दोस्तों की फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैंइसमें तीसरा ऑप्शन है Who can look you up using the email address provided, जिसमें Everyone और Friends और Friends of Friends में से कोई एक सेलेक्ट किया जा सकता है. इसमें अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पर कोई भी आपको सिर्फ Email से ही ढूंढ ले तो Everyone सेलेक्ट कर लें. नहीं तो इसमें दो और ऑप्शन दिए गए हैं.इसमें ‘Who can look you up using the phone number provided’ भी दिया गया है. इसमें भी तीन ऑप्शन हैं, Everyone और Friends और Friends of Friends. इसमें से आप उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिसे आप चाहते हैं कि आपका फोन नंबर देख सके.