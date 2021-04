Facebook, WhatsApp और इंस्टा एक घंटे के लिए रहा डाउन! महीनेभर में दूसरी बार हुआ ऐसा.. ये है बड़ी वजह

सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म फेसबुक (Facebook), इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वाॅट्सऐप (WhatsApp) और फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) के सर्विसेस एक बार फिर डाउन हो गए. दुनियाभर के यूजर्स ने इसकी शिकायत अन्य सोशल नेटवर्किंग माध्यम से की है. कई यूजर्स ने शिकायत में बताया कि गुरुवार को Facebook, WhatsApp और Instagram कुछ समय के लिए आउटेज हो गए थे. इस बीच वे इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. हालांकि, अब सर्विसेज बहाल कर दी गई है. डाउन डिटेक्टर वेबसाइट की मानें तो Facebook, WhatsApp और Instagram हजारों लोगों के लिए कुछ टाइम तक उपलब्ध नहीं रहा. दुनियाभर के कई यूजर्स ने इसकी शिकायत की है.फेसबुक ने इस पर बयान जारी किया है. कंपनी ने कहा है कि एक घंटे के लिए सेवा ठप रही लेकिन अब पुरी तरह बहाल कर दी गई है. अब यूजर्स बिना रूकावट के इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे. फेसबुक का कहना है कि कंपनी इन ऐप्स में कुछ कॉन्फिगरेशन चेंज कर रही है इसकी वजह से ये सर्विसेज थोड़ी देर के लिए कई लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था. हालांकि, अब इशू को खोज कर रिसॉल्व कर दिया गया है.बता दें कि गुरुवार को कुछ घंटों तक दुनियाभर के कई यूजर्स को फेसबुक पर एरर मैसेज दिख रहा था. इस मैसेज में लिखा था- We re sorry, but something went wrong. Please try again. वहीं, वाॅट्सऐप यूजर्स कोई भी मैसेज सेंड या रिसीव नहीं कर पा रहे थे.बता दें कि 19 मार्च को WhatsApp, Facebook और Instagram काफी समय के लिए डाउन हो गया है. यूजर्स को करीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा. रात के करीब 10.45 बजे से कई यूजर्स ने परेशानी की शिकायत की. अगले दिन फेसबुक ने अधिकारिक बयान जारी कर इसे टेक्निकल इशू बताया था.