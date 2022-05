ध्यान दें! Facebook ऐप से गायब हो गया ये खास फीचर, यूज़र्स हो रहे हैं परेशान

Apple ने iOS 13 के साथ अपने iPhone और iPad पर डार्क मोड पेश किया है, और एक साल बाद 2020 में, Meta ने Facebook के वेब-बेस्ड प्लेटफॉर्म और इसके Android और iOS-बेस्ड ऐप पर इस सुविधा के लिए सपॉर्ट शुरू किया है. लेकिन अब ये डार्क मोड कुछ यूज़र्स के पास से गायब हो गया है. ये दिक्कत फेसबुक iOS बेस्ड ऐप पर आ रही है. ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐप में सिस्टम वाइड मोड टॉगल भी गायब है.

इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक iOS बेस्ड ऐप से न सिर्फ फीचर गायब है बल्कि इसपर वो ऑप्शन भी नहीं है जिससे कि उस फीचर को ऑन किया जा सके.

दरअसल फेसबुक यूज़र्स को उनके आईफोन और आईपैड पर चमकदार सफेद स्क्रीन दिखाई दे रही है. कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, और ये सिर्फ छोटो सा बग हो सकता है, जो कि आईफोन और आईपैड के ऐप पर किसी अपडेट के साथ आ गया होगा.

मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप ने अभी तक बग को लेकर कोई बात नहीं की है, लेकिन अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बग को रिपोर्ट किया जा रहा है. लोग सोशल मीडियो पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं.

The audacity of Facebook to turn off my dark mode when I opened my phone this morning pic.twitter.com/qx7zXzOe14 — Charlie Charles Char (@Chillinoize) May 27, 2022

I realize this is a huge first world problem, but not having dark mode on the iOS version of Facebook really sucks when your entire phone is all about dark mode. — Meghin Moore ✨ (@meghin_) May 26, 2022

How to change to dark mode, I’m stuck on light mode on mobile pic.twitter.com/TZGOigWh3p — CxsmicEntity (@CxsmicEntity) May 29, 2022

When you open Facebook and Dark Mode is gone pic.twitter.com/JIgjXHUdHT — Editors of Manila | 👊🏽🇨🇳✌🏾 (@edsMNL) May 28, 2022

Facebook iOS ऐप में कैसे एनेबल करें Dark Mode

Step 1: आईफोन या आईपैड पर फेसबुक ऐप ओपेन करें.

Step 2: नीचे दिए गए Hamburger Menu पर टैप करें

Step 3: Settings & Privacy ऑप्शन पर जाकर टैप करें.

Step 4:अब फिर इसके बाद Settings पर जाएं.

Step 5: अब स्क्रोल डाउन करके Dark Mode ऑप्शन पर जाएं.

Step 6: ‘On’ या ‘System’ ऑप्शन पर जाकर एनेबल कर दें

