Facebook ने लॉन्च किया स्मार्ट ग्लास Ray-Ban Stories, जानिए कीमत और खासियतें

नई दिल्ली. आईवियर कंपनी रे-बैन (Ray-Ban) के साथ साझेदारी में टेक दिग्गज फेसबुक (Facebook) ने गुरुवार को अपने पहले स्मार्ट ग्लासेज लॉन्च किए हैं, जो ट्रू ऑगमेंटेड रियलिटी (Augmented Reality) पेशकश के साथ आते हैं. रे-बैन निर्माता EssilorLuxottica के साथ साझेदारी में विकसित किए गए चश्मे, यूज़र्स को म्यूजिक सुनने, फोन कॉल करने, 30 सेकंड की वीडियो और फोटो लेने और उन्हें नए फेसबुक व्यू ऐप के माध्यम से फेसबुक की सर्विसेज में सबमिट करने की अनुमति देंगे. ‘रे-बैन स्टोरीज’ (Ray-Ban Stories) नाम का स्मार्ट ग्लास लगभग 22 हजार भारतीय रूपये से शुरू होगा और 20 अलग-अलग स्टाइल कॉम्बिनेशन में उपलब्ध होगा.

यह कैसे काम करता है

चश्मे के फ्रेम में दो फ्रंट 5MP कैमरे हैं जो फोटोज और वीडियो कैप्चर करेंगे. हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस के लिए यूजर को बस यह कहने की जरूरत होगी “Hey Facebook, take a video”.

रिकॉर्डिंग के लिए चश्मे पर एक बटन भी दिया गया है.

ग्लासेज बैटरी को चार्ज करने के लिए और चलते-फिरते उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पोर्टेबल चार्जिंग केस के साथ आते हैं. फुल चार्ज केस यूज़र्स को तीन दिन की अतिरिक्त बैटरी लाइफ देते हैं. माइक्रो-स्पीकर का एक सेट, एक तीन-माइक्रोफोन ऑडियो ऐरे, एक ऑप्टीमाइज्ड स्नैपड्रैगन सीपीयू, और एक कैपेसिटिव टचपैड स्मार्ट ग्लास को पावर देता है.

It’s time we look up again. With #RayBanStories.​

Iconic Ray-Ban design meets Facebook technology.​

Discover all the models at the link in Bio. ​

Available in selected countries. pic.twitter.com/M8HA3y4dNa

— Ray-Ban (@ray_ban) September 9, 2021