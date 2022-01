भारत की पहली मेटावर्स शादी! तमिलनाडु जोड़ा करेगा हैरी पॉटर थीम वाला रिसेप्शन, देखें 3D इन्वाइट वीडियो

पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब भारत का कोई जोड़ा मेटावर्स (metaverse) में अपनी शादी का रिसेप्शन आयोजित करने जा रहा है. तमिलनाडु के एक जोड़े – दिनेश एसपी और जनगानंदिनी रामास्वामी – अगले महीने के पहले रविवार को शिवलिंगपुरम गांव में शादी करेंगे, जिसके बाद वे रिसेप्शन को वर्चुअली (Virtual reception) होस्ट करेंगे. पिछले हफ्ते, दूल्हे दिनेश एस पी ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए लिखा, ‘मैं बहुत गर्व और धन्य महसूस करता हूं कि मैंने इस दुनिया में कई महान अवसरों को देखा और लाभ उठाया, इससे पहले कि लाखों लोगों ने उन्हें देखा, कुछ बड़ी चीज़ की शुरुआत!’

पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में भारत के पहले metaverse विवाह ने TardiVerse Metaverse स्टार्टअप के साथ सहयोग किया. हॉगवर्ट्स-थीम वाले वर्चुअल रिसेप्शन में दुनिया भर से उनके दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल होंगे. खास बात ये है कि नागनंदिनी के दिवंगत पिता भी इसी वजह से इसमें शामिल हो सकेंगे. बता दें कि उनकी तस्वीरों के आधार पर उनका अवतार बनेगा.

IIT मद्रास के साथ एक प्रोजेक्ट एसोसिएट दिनेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ‘मुझे मेटावर्स वेडिंग रिसेप्शन रखने का विचार आया, और मेरी मंगेतर को भी ये विचार पसंद आया.’

कोरोना वायरस के चलते लिया ये फैसला

क्रिप्टोकरेंसी इथिरियम की माइनिंग करने वाले दिनेश आईआईटी मद्रास में प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और उनकी मंगेतर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं. दिनेश-नागानंदिनी की मुलाकात भी इंस्टाग्राम पर हुई थी. कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उन्हें मेटावर्स पर रिसेप्शन का विचार आया ताकि ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें और संक्रमण भी न फैले.

I feel so proud and blessed that I have seen and taken advantage of many great opportunities in this world before millions of people have seen them, Beginning of something big! India’s first #metaverse marriage in Polygon blockchain collaborated with TardiVerse Metaverse startup. pic.twitter.com/jTivLSwjV4

— Dinesh Kshatriyan 💜 (@kshatriyan2811) January 11, 2022