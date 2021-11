15 दिन चलाएं स्मार्टफोन, पसंद न आए तो लौटाकर ऐसे पाएं अपना पूरा रिफंड

नई दिल्ली. फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने अपने यूजर्स को एक खास ऑफर दिया है. यूजर अब स्मार्टफोन खरीदने के बाद 15 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि पसंद न आए तो वापस कर सकते हैं. यूजर को उनका पूरा पैसा रिफंड के तौर पर वापस मिल जाएगा. हालांकि ये ऑफर सभी स्मार्टफोन्स पर नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर ही है. लव इट ऑर रिटर्न इट (Love It or Return It) नाम के इस प्रोग्राम के तहत शुरुआती तौर पर फ्लिपकार्ट और सैमसंग के बीच एक डील हुई है.

किन-किन शहरों में है ये प्रोग्राम

सैमसंग के फोल्डेबल डिवाइस जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 (Samsung Galaxy Z Fold 3) और सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 (Samsung Galaxy Z Flip 3) को टेस्टिंग के लिए कस्टमर्स को उपलब्ध कराया जाएगा. फ्लिपकार्ट का ये प्रोग्राम अभी बैंगलुरू, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुम्बई, गुरुग्राम, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और वडोदरा में चल रहा है.

सैमसंग गैलेक्सी के इन दोनों स्मार्टफोन्स की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है. इसका बेनिफिट उठाने के लिए कस्टमर्स को फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर देना होगा, जिसके बाद उन्हें 15 दिनों तक डिवाइस का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. इसके बाद कस्टमर्स को स्मार्टफोन पसंद नहीं आने पर उन्हें रिफंड मिल सकता है. रिटर्न के दौरान कंपनी यह जांच करेगी कि स्मार्टफोन सही कंडीशन में है या नहीं, जिसके बाद कस्टमर्स को पैसे वापस कर दिए जाएंगे.

रिफंड पाने का तरीका

1. सबसे पहले फ्लिपकार्ट द्वारा दिए गए रिर्टन रिक्वेस्ट वेबलिंक पर क्लिक करें.

2. ऐप में लॉगिन करने के लिए वैध IMEI नंबर डालें.

3. अब यूजर को अपनी निजी जानकारी और बैंक डिटेल डालनी होगी.

4. इसके बाद एक टिकट नंबर बनेगा और यूजर को एक ईमेल मिलेगी. इस ईमेल के जरिए एक ऐप डाउनलोड होगी, जो फोन में ये चेक करेगी कि सबकुछ ठीक है या नहीं.

5. इस चेकिंग के बाद पिकअप के लिए यूजर को संपर्क किया जाएगा.

6. डिवाइस को पिक करने के 7 दिनों के अंदर यूजर को रिफंड मिल जाएगा.