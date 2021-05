Flipkart के ज़रिए घर बैठे जीतें डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम, बस देने होंगे 5 सवालों के सही जवाब

Flipkart Quiz May 29, 2021: फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया (Daily Trivia) शुरू हो गया है. फ्लिपकार्ट क्विज़ (Flipkart Quiz) भी यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका देता है. ये क्विज़ रात 12 बजे शुरू हुई है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी. क्विज़ में पांच सवाल पूछे जाते हैं. Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है. ये क्विज़ एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूज़र्स गेम ज़ोन (Game Zone) सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं.



यूज़र्स Flipkart Quiz का हिस्सा बनकर कूपंस, प्राइज़ और कई तरह के गिफ्ट जीत सकते हैं. इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं. ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी सवालों का सही जवाब देना होगा.'



(ये भी पढ़ें- 1 जून से बंद हो रही है Google की खास सर्विस, जानें कैसे लें ले अपनी फोटोज़ का बैकअप)



जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलता है. इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं.सवाल 1:- Who was the first country to win the FIFA World Cup four times?



जवाब 1:- Brazil.



सवाल 2:- What is the surname of cricket-playing Australian brothers Greg, Trevor and Ian?



जवाब 2:- Chappell.



सवाल 3:- Where in the West Indies did Brian Lara make his record-breaking scores of 375 and 400?



जवाब 3:- Antigua.



(ये भी पढ़ें- PUBG फैंस के लिए अच्छी खबर! Battlegrounds Mobile India में आएगा ये खास मैप, जारी हुआ टीज़र)



सवाल 4:- How many players are there in a baseball team?



जवाब 4:- Nine.



सवाल 5:- In which country were the rules for modern ice hockey formulated?



जवाब 5:- Canada.