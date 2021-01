Flipkart Quiz January 13, 2021: जानें 5 सवालों के सही जवाब और जीतें ढेरों इनाम और वाउचर

Flipkart Quiz January 12, 2021: फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया शुरू हो गया है. फ्लिपकार्ट क्विज़ (Flipkart Quiz) भी यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका देता है. ये क्विज़ रात 12 बजे शुरू हुआ है, और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगा. यूज़र्स Flipkart Quiz का हिस्सा बनकर कूपंस, प्राइज़ और कई तरह का गिफ्ट जीत सकते हैं. इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलता है.यहां आज के क्विज़ के पांच सवाल दिए गए हैं, जिनके जवाब से आपको सुपर Coins, कूपन और डिस्काउंट वाउचर जीतने में मदद मिल सकती है. इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं. आइए जानते हैं आज के सवाल क्या हैं, साथ ही हम आपको उन सवालों का जवाब भी बता रहे हैं...ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा. क्विज़ में आमतौर पर पांच प्रश्न होते हैं. Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं. ये क्विज़ एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूज़र्स Game Zone सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं.Which Anil Kapoor and Abhishek Bachchan starrer film was directed by Anupam Kher?Om Jai Jagadish.In the Netflix film Drive, the thieves managed to steal money and gold fromRashtrapati Bhavan.In which film does Salman Khan play the role of an AIDS patient?Phir Milenge.In which of these films did Dharmendra play a filmstar?Guddi.Chris Hemsworth, who plays Thor in Marvel films, was seen in which film franchise reboot?Men in Black.