Flipkart Quiz January 30, 2021: फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया शुरू हो गया है. फ्लिपकार्ट क्विज़ (Flipkart Quiz) भी यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका देता है. ये क्विज़ रात 12 बजे शुरू हुई है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी. यूज़र्स Flipkart Quiz का हिस्सा बनकर कूपंस, प्राइज़ और कई तरह का गिफ्ट जीत सकते हैं. इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं. क्विज़ में आमतौर पर पांच प्रश्न होते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलता है.ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा. यहां आज के क्विज़ के पांच सवाल दिए गए हैं, जिनके जवाब से आपको सुपर Coins, कूपन और डिस्काउंट वाउचर जीतने में मदद मिल सकती है.Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं. ये क्विज़ एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूज़र्स Game Zone सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं.इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं. आइए जानते हैं आज के सवाल क्या हैं, साथ ही हम आपको उन सवालों का जवाब भी बता रहे हैं...What word is derived from the greek word atomos meaning “Indivisible”?Atom.Is named after 2 japanese words meaning ‘Picture’ and ‘Character’.Emoji.Dachshund breed of dogs are also known as __ because of its body shape.Sausage Dog.Which of these is not one of the 3 capitals of South Africa?Durban.Starting from january, which of these global observations comes first?Wildlife Day.