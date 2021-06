Flipkart दे रहा है ढेरों इनाम और डिस्काउंट वाउचर जीतने का मौका, जानें क्विज़ के सभी जवाब

Flipkart Quiz June 8, 2021: फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया (Daily Trivia) शुरू हो गया है. फ्लिपकार्ट क्विज़ (Flipkart Quiz) भी यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका देता है. ये क्विज़ रात 12 बजे शुरू हुई है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी. क्विज़ में पांच सवाल पूछे जाते हैं. Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है. ये क्विज़ एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूज़र्स गेम ज़ोन (Game Zone) सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं.



यूज़र्स Flipkart Quiz का हिस्सा बनकर कूपंस, प्राइज़ और कई तरह के गिफ्ट जीत सकते हैं. इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं. ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी सवालों का सही जवाब देना होगा.'



जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलता है. इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं.सवाल 1) Which Mauryan emperor’s role has Shah Rukh Khan played in a Bollywood film?



जवाब 1 – Asoka.



सवाल 2) Which Indian language is also Canada’s third most common language?



जवाब 2 – Punjabi.



सवाल 3) Which company became the first smartphone maker to cross $10 billion in revenues in India?



जवाब 3 – Samsung.



सवाल 4) Which fort in Rajasthan, that now hosts the Jauhar Mela, was the capital of Mewar kingdom?



जवाब 4 – Chittorgarh.



सवाल 5) To which Rajasthani city are you travelling if you’re taking the Chetak Express from Delhi?



जवाब 5 – Udaipur.