Flipkart Quiz March 8, 2021: आसान सवालों का जवाब देकर जीत सकते हैं ढेरों इनाम, मिलेंगे कूपन्स भी

Flipkart Quiz March 8, 2021: फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया (Daily Trivia) शुरू हो गया है. फ्लिपकार्ट क्विज़ (Flipkart Quiz) भी यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका देता है. ये क्विज़ रात 12 बजे शुरू हुई है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी. क्विज़ में पांच सवाल पूछे जाते हैं. Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं. ये क्विज़ एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूज़र्स Game Zone सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं. यूज़र्स Flipkart Quiz का हिस्सा बनकर कूपंस, प्राइज़ और कई तरह का गिफ्ट जीत सकते हैं.इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं. ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी सवालों का सही जवाब देना होगा. यहां आज के क्विज़ के पांच सवाल दिए गए हैं, जिनके जवाब से आपको सुपर Coins, कूपन और डिस्काउंट वाउचर जीतने में मदद मिल सकती है.जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलता है. इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं. आइए जानते हैं आज के सवाल क्या हैं, साथ ही हम आपको उन सवालों का जवाब भी बता रहे हैं...Comedian Cyrus Broacha was the host of which MTV show?MTV Bakra.If Carnatic music has Mridangam then what does Hindustani music have?Tabla.How many seasons of the TV show “Breaking Bad’ were made?5.Which famous band has a song called ‘Where the Streets Have No Name’?U2.Which of these was India’s first crowdfunded movie?Manthan.