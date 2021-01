Flipkart TV Days: सिर्फ 44,999 रुपये में मिल रही है 1 लाख वाली Smart TV, पाएं 65% की छूट

Philips की 58 इंच की टीवी पर 62% के डिस्काउंट पर घर लाया जा सकता है.

Flipkart TV Days: अगर आप नई टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो Flipkart आपको अच्छा मौका दे रहा है. ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म पर TV Days सेल चल रही है, जिसकी शुरुआत 6 जनवरी को हुई और इसका आखिरी दिन 9 जनवरी यानी कि आज है. सेल में TCL, मोटोरोला जैसे पॉपुलर ब्रैंड्स की टीवी को भारी डिस्काउंट पर घर लाया जा सकता है. साथ ही टीवी पर कई तरह के ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं. आइए जानते हैं Flipkart TV Days सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में...Philips 6600 146cm (58 inch) Ultra HD (4K) LED Smart TV: फिलिप्स की 1,19,990 रुपये वाली इस टीवी को पर 62% की छूट दी जा रही है. इस 58 इंच की टीवी को डिस्काउंट के बाद 44,999 रुपये में घर लाया जा सकता है. इसके साथ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक भी दिया जा रहा है. साथ ही इसपर प्रीपेड ट्रांजैक्शन्स पर 1,000 रुपये की छूट दे रही है. इसके अलावा टीवी को No cost EMI पर भी खरीदा जा सकता है. इसके अलावा टीवी पर 3,991 रुपये तक अडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है.मोटोरोला की ये टीवी 1,15,399 रुपये की कीमत में लिस्ट की गई है. सेल में इस टीवी पर 46% की छूट दी जा रही है. डिस्काउंट के बाद इस टीवी को 61,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.इसके साथ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक दिया जा रहा है. साथ ही प्रीपेड ट्रांजेक्शन्स पर 1,000 रुपये का ऑफ दिया जा रहा है. ग्राहक इस टीवी को No cost EMI पर भी खरीदा जा सकता है.सेल में ग्राहक इस टीवी पर 59% की छूट दी जा रही है. इस टीवी की कीमत Flipkart पर 1,26,990 रुपये है, लेकिन 59 फीसदी के फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है जिसके बाद इसकी कीमत 51,999 रुपये हो गई है.इसके साथ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक दिया जा रहा है. साथ ही प्रीपेड ट्रांजैक्शन्स पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा टीवी को No cost EMI का ऑप्शन भी दिया जा रहा है.