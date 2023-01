जल्दी खत्म हो जाती है iPhone की बैटरी? iOS 16 में इसे सेव करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

हाइलाइट्स ऐपल डिवाइस यूजर्स आईफोन को iOS 16 पर अपडेट कर बैटरी सेव करें. बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट और बैकग्राउंड ऐप्स को ऑफ रखें. सिरी में सभी टैब्स को ऑन रखने से बचें. इसे जरूरत नहीं होने पर कट कर दें.

नई दिल्ली: ऐपल डिवाइस में आईओएस 16 अपडेट आने के बाद बहुत सारे लोग बैटरी बैकअप को लेकर परेशान हैं. अधिकतर लोग इसे चार्ज करने के लिए अपने साथ कहीं भी चार्जर लेकर जाते हैं. क्या आप भी एक आईफोन यूजर हैं और बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं? इसके लिए सेटिंग में कुछ बदलाव कर इसे डिस्चार्ज होने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं गैर जरूरी ऐप्स को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं.

बैकग्राउंड में रनिंग ऐप्स को कई बार लोग हटा तो कर देते हैं, लेकिन इसे रिफ्रेश करना भूल जाते हैं. आईओएस 16 में बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप.

Raise to wake को करें ऑफ

आईफोन में Raise to wake फीचर की वजह से भी बैटरी बैकअप में कमी आती है. इसे हमेशा के लिए ऑफ कर बैटरी को सेवर कर सकते हैं. इसे ऑफ करने के बाद स्मार्ट फोन की स्क्रीन पर डबल क्लिक कर डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं. इसे हमेशा ऑफ करने के लिए आईफोन की सेटिंग में जाकर display and brightness के ऊपर क्लिक करें. इसके बाद Raise to wake डिसेबल कर दें.

Haptic feedback को ऐसे करें ऑफ

आईफोन में टाइपिंग करते समय इसे वाइब्रेट होने के अलावा अलग-अलग साउंड की वजह से भी बैटरी डिस्चार्ज होने की समस्या आ सकती है. इसे ऑफ करने के लिए स्मार्टफोन की सेटिंग के ऊपर क्लिक करें. Sounds and haptics के ऊपर क्लिक कर keyboard haptics साउंड और वाइब्रेशन दोनों को ऑफ कर दें.

Background ऐप्स रिफ्रेश करें वाईफाई पर सेट

आईफोन में बैकग्राउंड रनिंग ऐप को रिफ्रेश कर बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा जिन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें बैकग्राउंड रनिंग ऐप से डिसेबल भी कर सकते हैं. इसे वाईफाई के ऊपर सेट कर बैटरी के साथ ही इंटरनेट डाटा भी सेव करना बहुत आसान है. इसके लिए आईफोन की सेटिंग में जाकर जनरल सेटिंग के ऊपर क्लिक करें. बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर वाईफाई को सिलेक्ट कर लें.

सभी ऐप्स को अपडेटेड रखें

आईफोन में हमेशा सभी ऐप्स को अपडेटेड रखकर बैटरी बैकअप में सुधार करने के अलावा डाटा को भी सुरक्षित रख सकते हैं. इसके लिए ऐप स्टोर खोलें और सभी ऐप्स को अपडेट कर लें. इससे आपको बहुत सारे अपडेटेड फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे. अधिकतर लोग इंटरनेट डाटा बचाने के लिए ऐप को अपडेट करना नहीं चाहते हैं. इससे भारी नुकसान भी हो सकता है.

