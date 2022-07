MTNL के नाम पर हो रही धोखाधड़ी, वॉट्सऐप पर आ रहे फ्रॉड मैसेज, पुलिस ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली. MTNL के नाम और लोगो के दुरुपयोग करके साइबर धोखाधड़ी करने के मामले सामने आ रहे हैं. इस साइबर स्कैम में वृद्धि का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने बुधवार को KYC अपडेशन के बहाने मिलने वाले वॉट्सऐप मैसेज को लेकर मोबाइल यूजर्स को आगाह किया है. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य द्वारा संचालित टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स वॉट्सऐप पर KYC वेरिफिकेशन नहीं करता है और मोबाइल ग्राहकों को इस तरह के फ्रॉड मैसेज का जवाब नहीं देने की सलाह दी जाती है.

दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि अगर आपको इस तरह के मैसेज मिलते हैं कि प्रिय ग्राहक, आपका MTNL सिम कार्ड, आधार, ई-केवाईसी सस्पेंड कर दिया गया है और आपका सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर बंद कर दिया जाएगा, तो तुरंत कॉल करके पुलिस में कंप्लेंट करें.

Beware❗️

There is a sharp spike in fraudulent incidents wherein @MTNLOfficial’s name & logo are being used to commit cyber fraud. Mobile customers receive WhatsApp messages from miscreants on the pretext of KYC updation to retrieve confidential information.@DCP_CCC_Delhi pic.twitter.com/j7HFOVCbxZ

— Delhi Police (@DelhiPolice) July 19, 2022