रात 12 बजे दोस्त को करना है Birthday विश , तो WhatsApp पर ऐसे करें मैसेज शेड्यूल

आजकल ज्यादातर लोग सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपने दोस्तों से जुड़े रहते है. फिर चाहे बर्थडे विश करना हो या किसी ओर चीज की शुभकामनाएं देनी हो. आप झट से वाट्सऐप सहित अन्य सोशल साइट की मदद से मैसेज कर देते है. लेकिन कई बार आपके सामने परेशानी आ जाती है कि आपको किसी खास दोस्त को बर्थ डे विश करना है और आप देर रात 12 बजे तक जाग नहीं सकते. ऐसे में हम आपकी इस परेशानी का समाधान लेकर आए है. वो भी वाट्सऐप की मदद से आप वाट्सऐप पर मैसेज शेड्यूल करके छोड़ सकते है और वह मैसेज अपने आप सेट किए हुए समय पर आपके दोस्त के पास डिलीवर हो जाएगा. इस फीचर के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप की मदद लेनी होगी. क्योंकि वाट्सऐप पर ऐसा कोई फीचर फिलहाल मौजूद नहीं है. आइए जानते है प्रोसेस...यदि आप Android यूजर्स है तो आपके लिए थर्ड पार्टी ऐप में SKEDit बेस्ट ऑप्शन है. इसे आप बड़ी आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टाल कर सकते हैं. इसके बाद आपको SKEDit ओपन करके साइन-इन करना होगा. जिसके बाद मैन मैन्यू में से WhatsApp पर टैप करें. इसके बाद ऐप आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसे ग्रांट कर दें अब Enable Accessibility पर टैप करें फिर SKEDit पर जाएं और टॉगल को ऑन कर दें. आखिर में आपको Allow पर टैप करना है.इसके बाद आप ऐप में वापस जाकर आसानी से मैसेज शेड्यूड कर सकेंगे. वहीं जब भी आप मैसेज शेड्यूल करेंगे का प्रोसेस पूरा कर लेगे तो लास्ट में आपको Ask Me Before Sending ऑप्शन दिखाई देगा. जहां आप यदि ओके करते है तो मैसेज सेड होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और उसे ओके करने के बाद मैसेज सेड हो जाएगा. वहीं आप इस ऑप्शन को नो करते है तो मैसेज खुदब खुद सेट किए हुए टाइम पर डिलीवर हो जाएगा.यदि आप iOS फोन यूजर्स है तो आपके लिए Siri Shortcuts थर्ड पार्टी ऐप सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा. इसे आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले. इसके बाद आपको Automation टैब दिखाई देगा जिसे ओके करें. अब टॉप राइट कॉर्नर पर दिए + आइकन पर क्लिक करें और Create Personal Automation पर टैप करें. अगली स्क्रीन में Time of Day पर टैप करें जब भी आपको अपना मैसेज भेजना है उसे शेड्यूल कर दें. यह होने के बाद Next पर टैप कर दें अब Add Action पर टैप करें और सर्च बार में जाकर Text टाइप करें, अब नीचे आ रही लिस्ट में से Text को सिलेक्ट कर लें. अब Text में जाकर अपना मैसेज टाइप करें, जो भी आप शेड्यूल करके भेजना चाहते हैंअब मैसेज बॉक्स के नीचे आपको एक + आइकन दिखेगा उस पर टैप करें और फिर सर्च बार में जाकर व्हाट्सऐप को सर्च करें. अब आपको शेड्यूल टाइम पर Shortcuts app के द्वारा एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिस पर टैप करके आपका व्हाट्सऐप ओपन हो जाएगा और टाइप किया मैसेज भी दिखेगा. अब आपको बस इस मैसेज को Send करना है.