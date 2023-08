Acer के दो सस्ते टैबलेट हुए भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 12,990 रुपये, दमदार हैं फीचर्स

हाइलाइट्स Acer One 10 के रियर में 13MP कैमरा दिया गया है Acer One 8 के रियर में 8MP का कैमरा मौजूद है Acer One 10 की बैटरी 7,000mAh की है

नई दिल्ली. Acer One 10 और Acer One 8 एंड्रॉयड टैबलेट्स भारत में लॉन्च हो गए हैं. इन टैबलेट्स में MediaTek MT8768 प्रोसेसर दिया गया है. One 8 वेरिएंट में 5,100mAh की बैटरी और One 10 में 7,000mAh की बैटरी दी गई है. इन टैबलेट्स को ऑनलाइन स्टोर्स और एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है.

Acer One 10 को ग्रे कलर ऑप्शन में पेश किया गया है और इसके 4GB + 64GB वेरिएंट की कीमत 17,990 रुपये रखी गई है. वहीं, Acer One 8 की बात करें तो इसे सिल्वर कलर ऑप्शन में उतारा गया है और इसके 3GB + 32GB वेरिएंट की कीमत 12,990 रुपये रखी गई है. इनकी बिक्री 22 अगस्त से ही शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें: छत वाले पंखे के नीचे भी नहीं लगती हवा? जरूर गलत पंखा चुन लिया है आपने, स्टार रेटिंग देखते तो पछताते नहीं!

Acer One 10 और Acer One 8 के स्पेसिफिकेशन्स

इन टैबलेट्स में ऑक्टा-कोर MediaTek MT8768 प्रोसेसर दिया गया है. Acer One 10 में 6GB तक LPDDR4 रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है. वहीं, One 8 में 4GB तक रैम और 64GB तक स्टोरज मौजूद है. इन टैबलेट्स की मेमोरी को कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. ये टैबलेट्स एंड्रॉयड 12 पर चलते हैं.

Acer One 10 में 350 nits ब्राइटनेस के साथ 10.1-इंच WUXGA (1920 x 1200 पिक्सल) IPS डिस्प्ले और Acer One 8 में 8.7-इंच WXGA+ IPS डिस्प्ले दिया गया है. दोनों ही टैबलेट्स में स्टीरयो आउटपुट के साथ डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं.

फोटोग्राफी के लिए Acer One 10 में 13MP डुअल कैमरा सेटअप और 5MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसी तरह Acer One 8 के रियर में 8MP रियर कैमरा और 2MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. Acer One 10 की बैटरी 7,000mAh और Acer One 8 की बैटरी 5,100mAh की है.

Tags: Tablet, Tech news, Tech news hindi, Tech News in hindi