नई दिल्ली. भारतीय समयानुसार सोमवार रात को Apple ने अपने एनुअल वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान Vision Pro हेडसेट को लॉन्च किया. ये स्पैशियल कम्प्यूटर डिजिटल कंटेंट को फिजिकल वर्ल्ड के साथ कंबाइन करता है. लॉन्च होते ही इस प्रोडक्ट ने टेक की दुनिया में सनसनी मचा दी. इस पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए हैं और उन्बहोंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Apple के CEO टिम कुक ने ट्विटर पर Apple Vision Pro के एडवर्टाइजमेंट फिल्म को पोस्ट किया है. इस पर आनंद महिंद्रा ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कुछ सवाल किए हैं.

ये हैं वो सवाल

आनंद महिंद्रा ने भविष्य में टीवी के अस्तित्व पर एक महत्वपूर्ण सवाल किया है. उन्होंने पोस्ट किए ट्वीट में लिखा है कि क्या ये बड़ी स्क्रीन वाले टीवी डिस्प्ले के खत्म होने का संकेत है? सैमसंग और सोनी के बोर्डरूम में इसके जवाब में क्या तैयारी चल रही होगी…वहीं लोगों द्वारा मूवी और स्पोर्ट्स मैच देखने का क्या होगा? क्या अब इसकी जगह हेडसेट पहने एक कमरे से भरे ज़ोम्बी ले लेंगे?

Does this signal the death of large screen TV displays? Wonder what the boardrooms at Samsung & Sony plotting in response… And what about community-watching of movies & sports matches? Will that now be replaced by a roomful of zombies wearing headsets? https://t.co/qQa8vwuy6Q

— anand mahindra (@anandmahindra) June 6, 2023