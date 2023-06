नई दिल्ली. चीनी मोबाइल कंपनी Infinix इस महीने अपने Note 30 फोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है. फिलहाल लॉन्च से पहले इस अपकमिंग 5G फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी है. वहीं, अब एक टिप्स्टर के हवाले से ये पता चला है कि Infinix Note 30 को भारत में ChatGPT बेस्ड वॉयस असिस्टेंट के साथ लॉन्च किया जाएगा.

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटप पर टिप्स्टर ने ये जानकारी दी है कि Infinix फोन में ChatGPT को इंटीग्रेट करने वाली पहली स्मार्टफोन कंपनी होगी. इसकी शुरुआत Infinix Note 30 series से की जाएगी. ये कोई स्टैंडअलोन ऐप नहीं होगा. बल्कि इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंटीग्रेट किया जाएगा. टिप्स्टर द्वारा पब्लिश की गई एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग में Infinix के ChatGPT पावर्ड वॉयस असिस्टेंट को दिखाया गया है.

Infinix would be the first to integrate ChatGPT into their phones, the NOTE 30 series! While the OpenAI’s ChatGPT app has launched, embedding ChatGPT into a phone is groundbreaking. They combined ChatGPT with the voice assistant Folax, giving Siri a run for its money. pic.twitter.com/xr0Juh5kgN

