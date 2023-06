Nothing Phone 2 का प्री-ऑर्डर कल से होगा शुरू, सबसे पहले आपको मिल जाएगा फोन, 50% की छूट!

हाइलाइट्स Nothing Phone 2 प्री-ऑर्डर फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगा. फोन को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहक नथिंग ईयर (स्टिक) पर 50% की छूट पा सकते हैं. Nothing Phone 2 में फंक्शनल कस्टमाइजेशन के साथ Nothing OS 2.0 दिया जा सकता है.

Nothing Phone 2 को लेकर काफी समय से इंतज़ार किया जा रहा है. इस फोन को भारत में 11 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. अब कंपनी ने इस बात की जानकारी दे दी है कि फोन को 29 यानी कि कल से नथिंग फोन 2 को प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा. प्री-ऑर्डर फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक अगर कोई ग्राहक नथिंग फोन (2) को प्री-ऑर्डर करना चाहता है, तो उसे अपना ऑर्डर सिक्योर करने के लिए 2,000 रुपये की रिफंडेबल जमा राशि का भुगतान करना पड़ेगा.

इसके बाद उन्हें 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच पेज पर वापस आना होगा और वह वेरिएंट चुनना होगा जिसे वे खरीदना चाहते हैं. इस दौरान प्री-ऑर्डर का फायदा पाने के लिए या तो शेष राशि का भुगतान कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कैंसल कर सकते हैं. प्री-ऑर्डर करने का ये फायदा है कि आपको पहली सेल से पहले ही फोन मिल जाएगा.

फोन को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहक नथिंग ईयर (स्टिक) और नथिंग एक्सेसरीज पैकेज पर 50% की छूट पा सकते हैं. इसके अलावा अगर वे टॉप बैंकों के ग्राहक हैं तो उन्हें इंस्टेंट कैशबैक भी मिलेगा.

Nothing Phone 2 के संभावित फीचर्स…

कंपनी ने फोन को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि Nothing Phone 2 में Snapdragon 8+ Gen 1 दिया जाएगा. इसके डिस्प्ले को लेकर कहा जा रहा है कि इसके किनारों को एक कर्व्ड डिजाइन दिया जा सकता है. ऐसा मालूम हुआ है कि इसे दो कलर ऑप्शन ब्लैक और व्हाइट के साथ आ सकता है.

इसके अलावा Nothing Phone 2 में फंक्शनल कस्टमाइजेशन के साथ Nothing OS 2.0 दिया जा सकता है. पावर के लिए नथिंग फोन में बैटरी के तौर पर 4700mAh होने की उम्मीद है, जो Nothing Phone 1 की 4500mAh बैटरी से बेहतर है.

