Xiaomi तीन नए टैबलेट्स लॉन्च करने की तैयारी में! जानिए क्या होगा खास

नई दिल्ली. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शियोमी (Xiaomi) आने वाले समय में अपने तीन नए टेबलेट्स को लॉन्च करने की तैयारियों में जुटी है. सूत्रों का कहना है कि यह हाई कंफिग्रेशन वाले टैबलेट्स होंगे जो 5G सपोर्ट करेंगे. जानकारी के अनुसार इनके कोड को नाम दिया गया है जो ‘nabu', ‘enuma', और ‘elish' नाम से है. ये तीनों MIUI 12.5 के सिस्टम कोड में देखे गए हैं. कोड के अनुसार enuma का मॉडल नम्बर K81 होगा, जबकि elish का K81A और nabu का K82 मॉडल नम्बर दिया जा सकता है. ये सभी मॉडल कंपनी की Mi Pad 5 रेंज से संबंधित हैं.

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ‘enuma' में वॉइस कॉल का सपोर्ट होगा. इसमें मोबाइल (4G LTE/5G) कनेक्टिविटी भी दी जा सकती है, जबकि ‘elish' और ‘nabu' में वॉइस कॉल सपोर्ट नहीं होगा. इन तीनों ही डिवाइसेज का एक्सपेक्ट रेश्यो 16:10 हो सकता है और IPS LCD के साथ 2,500x1,600 पिक्सल का डिस्पले रिजोल्यूशन के साथ आ सकते है. बात करे डिस्प्ले की की तो इनमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है.

NFC के साथ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी

‘Nabu' Mi Pad 5 Lite (K82 मॉडल नम्बर) होगी, और इसमें कंपनी 10.97 इंच का डिस्प्ले दे सकती है वहीं इसकी बैटरी 8,720mAh की हो सकती है. इनके कुल आयाम 236x148mm में हो सकते हैं. 'nabu' में Snapdragon 860 SoC चिपसेट देखने को मिल सकता है और इसमें 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जा सकता है. तीनों ही टैबलेट्स क्वाड रियर कैमरा तो होगा ही साथ में NFC के साथ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी कंपनी देने की तैयारी में है. हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक इस बारे में कंपनी ने कुछ नहीं कहा है.

Mi Pad 5 में यह मॉडल्स

Mi Pad 5 रेंज में कई तरह के मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं जैसे- Mi Pad 5 Lite, Mi Pad 5 Pro, और Mi Pad 5 Plus आदि. Mi Pad 5 Pro के बारे में कहा जा रहा है कि यह K81 मॉडल नम्बर के साथ होगा. जबकि Mi Pad 5 Plus को 'elish' कोड दे दिया गया है और इसका मॉडल नम्बर K81A हो सकता है. जिसमें कंपनी 12 मेगापिक्सल का कैमरा दे सकती है. इससे पूर्व में हुए कुछ लीक में यह भी दावा किया गया था कि Mi Pad 5 Pro और Mi Pad 5 Plus में Qualcomm Snapdragon 870 SoC हो सकता है.