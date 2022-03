Galaxy S22 Ultra की अनबॉक्सिंग आज, खास यूजर्स को मिलेगा खास तोहफा

Galaxy S22 Ultra Unboxing: भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड सैमसंग आज अपना सबसे बड़ा अनबॉक्सिंग इवेंट करने जा रहा है. इस इवेंट में Galaxy S22 Ultra स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग कराने वाले 1,000 से ज्यादा चुने गए यूजर्स को फोन के मार्केट लॉन्च से पहले एक्सक्लूसिव ऐक्सेस मिलेगा. यह अनबॉक्सिंग इवेंट देश के 17 से ज्यादा शहरों में आयोजित किया जा रहा है. सैमसंग इस इवेंट को #EpicUnboxing के नाम से प्रोमोट कर रहा है.

सैमसंग ने पिछले महीने Samsung Galaxy S22 Series भारत में लॉन्च की थी. इस सीरीज में सैमसंग ने तीन नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ और Galaxy S22 Ultra पेश किए हैं.

अब इन फोन की बिक्री शुरू की जा रही है. इसके लिए #EpicUnboxing इवेंट का आयोजन किया जा रहा है. इस इवेंट में कंपनी यूजर्स को एक लिमिटेड एडिशन बॉक्स देगी.

इस बॉक्स में गैलेक्सी S22 Ultra स्मार्टफोन के साथ फ्री में ऑफर किए जा रही गैलेक्सी वॉच 4 और एक गैलेक्सी बड्स 2 शामिल है. बॉक्स में सैमसंग सीड पेपर पर लिखा हुए एक थैंक यू नोट भी दे रहा है, जिन्हें आप अपने घर की बगिया में लगा सकते हैं.

India, it’s time to witness the first-of-its kind #EpicUnboxing of the new #GalaxyS22 Ultra, with 17 cities ready to experience the epic standard, all at once! Join us as we create history. Watch this space for more. Know more: https://t.co/gblgHDUFbD. #Samsung pic.twitter.com/BIrBGiDsV7

— Samsung India (@SamsungIndia) March 4, 2022