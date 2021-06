GB WhatsApp Update: कई सारे मजेदार फीचर्स के साथ इस्तेमाल करें जीबी व्हाट्सएप, जानें इसके बारे में सबकुछ

आजकल, बहुत से लोग व्हाट्सएप (WhatsApp) का उपयोग वीडियो, फोटो, ऑडियो और बहुत कुछ साझा करने के लिए करते हैं. यूजर्स की सुविधा के लिए रोजाना WhatsApp के नये-नये वर्जन पेश किये जाते रहते हैं. इन दिनों GB WhatsApp वर्जन काफी फेमस हो रहा है. इसे WhatsApp के नये अपडेट के तौर पर प्रसारित किया जा रहा है. लेकिन बता दें कि यह WhatsApp का नया वर्जन नहीं है. यह एक बिल्कुल अलग ऐप है, जिसे इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना चाहिए. यदि आप कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ व्हाट्सएप का उपयोग करना चाहते हैं, तो GBWhatsApp आपके डिवाइस पर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए उपलब्ध है.GB WhatsApp Download (जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड) व्हाट्सएप का सबसे अच्छा मॉड वर्जन (gb WhatsApp latest version) है, जिसे एक थर्ड पार्टी द्वारा विकसित किया गया है, जो इंटरनेट पर आसानी से मिल जाता है, जैसा कि हर दूसरे एपीके करता है. GBWA व्हाट्सएप समुदाय में बहु-खाता-अनुकूल होने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह एकमात्र लाभ नहीं है.1. Auto Reply: सबसे पहले, आप यह भी उपयोग कर सकते हैं auto-reply feature जब आप किसी भी समय अपने किसी भी दोस्त को जवाब देना चाहते हैं.2. DND: यदि आप अपने एंड्रॉइड फोन पर कुछ अन्य ऐप का उपयोग कर रहे हैं और व्हाट्सएप संदेशों से परेशान नहीं होना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं DND feature केवल जीबी व्हाट्सएप के लिए इंटरनेट कनेक्शन को निष्क्रिय करने के लिए.3. Filter messages: जीबी व्हाट्सएप के साथ बनाया गया है Filter Messages feature जो उपयोगकर्ता को चैट साफ़ करने का विकल्प प्रदान करता है जो आपके संदेशों को फ़िल्टर भी कर सकता है.4. Anti-revoke message: एंटी-रिवोक मैसेज फीचर के साथ आता है.5. Share live locations: इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता GB व्हाट्सएप 2021 का उपयोग करके अपने लाइव स्थानों को दोस्तों के साथ साझा कर सकता है.6. Revoke multiple messages: एक बार में आप कई गुना संदेशों को रद्द कर सकते हैं.7. Send Maximum Pictures: इसके अतिरिक्त, आधिकारिक व्हाट्सएप की तुलना में आप एक बार में 90 से अधिक चित्र भेज सकते हैं. इसके अलावा, आप अपने संपर्क में एक 50 एमबी वीडियो क्लिप और एक 100 एमबी ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं.8. Download Statuses: इस ऐप की एक और बड़ी खासियत यह है कि आप अन्य कॉन्टैक्ट्स द्वारा अपलोड किए गए स्टेटस की तस्वीरें और वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं.9. Amazing Font: क्या आप पुराने फ़ॉन्ट से ऊब चुके हैं? फिर, इस सुविधा के साथ, आप अपनी पसंद का फ़ॉन्ट चुन सकते हैं. इस सुविधा के साथ अपने पसंदीदा फ़ॉन्ट को अनुकूलित करें.10. Mark the unread messages: नोटिफिकेशन से, आप पढ़े गए संदेशों को चिह्नित कर सकते हैं.11. Hide your status: वॉयस रिकॉर्डिंग स्टेटस को छिपाया जा सकता है.12. Best Image Quality: जीबी व्हाट्सएप से आप उच्च रिज़ॉल्यूशन की तस्वीरें भेज सकते हैं.13. Language: एक और सबसे अच्छी सुविधा, इस भाषा सुविधा की मदद से, आप डिफ़ॉल्ट रूप से खोई हुई भाषा का चयन कर सकते हैं.14. Notification: यह एप्लिकेशन आपको एक अधिसूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है जब आपकी संपर्क सूचियों में से कोई भी अपना प्रोफ़ाइल चित्र बदलता है.ज्यादातर एंड्रॉइड ऐप Google Play Store में उपलब्ध है लेकिन यह ऐप एक थर्ड पार्टी क्रिएटर द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए आप इस ऐप को थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.डाउनलोड करने के लिए कुछ आसान उपाय…..Go To Your Phone Setting – अपने Phone की Setting में जाए Setting में Security पर Click करें.Unknown Sources – यहाँ आपको Unknown Sources के Option को Enable करना है.Download Apk File – Unknown Sources को Enable करने के बाद अपने Phone में Application को Install करें.Open The Application – अब App को Open करके अपने Mobile Number Enter करें.Verify Your Phone Number – Phone Number Enter करने के बाद यह आपके Phone Number को Otp के Through Automatically Verify करेगा.