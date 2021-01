2021 की पहली Sale: 6,899 रुपये में खरीदें TV, 30 हज़ार तक की छूट पर मिल रहा Laptop और कई सामान!

सेल का फायदा अमेज़न से उठाया जा सकता है.

अमेज़न (Amazon) ने नया साल शुरू होने से पहले ही अपने प्लैटफॉर्म पर Mega Salary Days का ऐलान कर दिया था, और आज (3 जनवरी) इस सेल का आखिरी दिन है. इस सेल की शुरुआत 1 जनवरी 2021 को हुई थी. सेल में ग्राहकों को टॉप ब्रैंड्स (top brands) पर बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं. कंपनी ने सेल के पेज पर लिखा है, 'Upgrade to latest appliances, TVs and more’, जिससे साफ हो जाता है कि सेल में बड़े-छोटे अप्लायंस, (appliance) टीवी (TV) जैसे प्रोडक्ट्स पर अच्छी छूट का फायदा पाया जा सकता है.सेल में अमेज़न इंडिया कई तरह के फाइनैंस ऑप्शन भी दे रही है. इसमें no-cost EMI और एक्सचेंज ऑफर की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही Bank of Baroda क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI के ज़रिए 1,250 तक और 1,500 रुपये तक के ट्रांसैक्शन पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा. आइए जानते हैं सेल में मिलने वाली टॉप और बेस्ट डील्स के बारे में...सेल में टॉप डील्स के बारे में बात करें तो यहां से लैपटॉप पर 30,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है. वहीं इसपर एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा मिलेगा. वॉशिंग मशीन को ग्राहक 35% तक के डिस्काउंट पर घर ला सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 6,999 रुपये है.Kitchen & Home Appliances को 50% तक की छूटट पर घर लाया जा सकता है. इसकी शुरुआती कीमत 5,000 रुपये है. वहीं Television को 30% के डिस्काउंट पर घर ला सकते हैं. टीवी की शुरुआती कीमत 6,899 रुपये है.Headphones को सेल में 50% के डिस्काउंट पर उपलब्ध कराया जा रहा है. सेल में इसे 5,000 रुपये के शुरुआती कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है. ग्राहक इस सेल में से Fitness, Cycles जैसे सामान पर 50% तक की छूट पा सकते हैं, इसकी शुरुआती कीमत 5,500 रुपये है.Boat, JBL, Mi जैसी ब्रैंड के साउंड बार्स पर 30% तक की छूट पाई जा सकती है. वहीं बोट, जेबीएल जैसी कंपनी के हेडफोंस पर 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा Bose, सोनी, हरमन कार्डन के प्रीमियम हेडफोंस और स्पीकर्स पर 9 महीने तक की नो-कॉस्‍ट ईएमआई का ऑप्शन दिया जा रहा है. बात करें कैमरे की तो 12 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ 27,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर DSLR, मिररलेस और प्‍वॉइंट शूट कैमरा खरीदा जा सकता है.सेल में ग्राहक Appliances, Furniture जैसे सामान पर 55% की छूट दी जा रही है. Air Conditioners पर ग्राहक 35% का डिस्काउंट पा सकते हैं. वहीं Microwaves को 40% तक की छूट पर खरीदा जा सकता है. वहीं Fitness trackers को 40% तक के डिस्काउंट और टैबलेट्स को 30% की छूट पर खरीदा जा सकता है. इसके अलावा स्पीकर्स को ग्राहक 50% तक के डिस्काउंट पर घर लाया जा सकता है.