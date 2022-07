पहली बार WhatsApp कॉल रिकॉर्डिंग फीचर के साथ आया ये बजट फोन, कीमत सिर्फ 5,299 रुपये

itel A23s Launched: वॉट्सऐप पर वैसे तो कई फीचर्स आते हैं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड करने के फीचर की कमी सभी को लगती है. ऐसे में आपके लिए एक बजट फोन कंपनी अच्छी खबर लाई है. ऐसा इसलिए क्योंकि आईटेल ने एक ऐसा बजट फोन लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए वॉट्सऐप कॉल भी रिकॉर्ड किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप भी कम बजट में अच्छे और स्मार्ट फीचर वाला फोन तलाश कर रहे हैं तो ये बेहतरीन मौका है. दरअसल itel ने अपना सस्ता स्मार्टफोन itel A23s लॉन्च किया है.

कंपनी ने अपने इस स्मार्टफोन की कीमत 5,299 रुपये रखी है. इस फोन की सबसे खास बात ये है कि इस फोन पर यूज़र WhatsApp कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं. अभी तक बाज़ार में मौजूद स्मार्टफोन में WhatsApp कॉल को रिकॉर्ड करने का फीचर नहीं दिया गया है, और न ही ये फीचर वॉट्सऐप पर मिलता है…

(ये भी पढ़ें- कहीं नहीं इतना सस्ता प्लान! सिर्फ 47 रुपये का रिचार्ज करा कर मिलेगी 90 दिनों की वैलिडिटी)

कैसे करे सकेंगे WhatsApp कॉल रिकॉर्डिंग

इस फोन पर WhatsApp कॉल को रिकॉर्ड करना आसान है. अभी तक ये फीचर बाज़ार में मौजूद किसी भी मोबाइल में नहीं है. इसमें खास सोशल टर्बो फीचर है जिसकी मदद से Whatsapp कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है.

फीचर्स की बात ककें तो आईटेल A23s फोन 5,299 रुपये की कीमत में कई खासियत के साथ आता है. इस फोन में 2GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है. फोन तीन कलर के साथ आता है, जिसमें कि स्काई स्यान, स्काई ब्लैक और ओशन ब्ल्यू कलर शामिल है.

Gearing up to chase your dreams? We’ve got the perfect companion that will prove to be your #TarakkiKaSaathi in this journey!

The itel A23S is finally here to make sure nothing comes between you and your success.

Know More: https://t.co/xDdyxc6jBC#itelHaiLifeSahiHai pic.twitter.com/7Sefr4hUM7

— itel India (@itel_india) July 25, 2022