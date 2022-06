अलविदा! 27 साल बाद आज से बंद हो रहा है Internet Explorer, लोगों ने ट्विटर पर शेयर कीं यादें

GoodBye Internet Explorer: माइक्रोसॉफ्ट का पॉपुलर वेब ब्राउंज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर आज (15 जून) से बंद होने जा रहा है. इंटरनेट एक्सप्लोरर, 27 साल पहले 1995 में PC के लिए विंडोज़ 95 के साथ शुरू हुआ था. शुरुआत में इसे इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को पैसे देने होते थे, फिर बाद में इसे सभी के लिए फ्री कर दिया गया था.

90s के समय में हर कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही पाया जाता था, और यहीं वजह है कि लोगों की इससे कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और यही वजह है कि आज इसके आखिरी दिन में यूज़र्स ने ट्विटर पर अफसोस जाहिर किया है, और तरह-तरह के मीम्स शेयर किए हैं.

