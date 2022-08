Google पर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप, बिना इजाजत यूजर्स को भेजे ईमेल्स, शिकायत दर्ज

हाइलाइट्स नॉन- प्रॉफिट ऑर्ग्नइजेशन ने गूगल पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. संगठन का आरोप है कि गूगल ने यूजर्स की सहमति के बिना उनके इनबॉक्स में विज्ञापन ईमेल भेजे. संगठन ने पहले भी गूगल के खिलाफ कुकीज को लेकर शिकायत की थी.

नई दिल्ली. ऑस्ट्रिया की एक नॉन- प्रॉफिट ऑर्ग्नइजेशन ने गूगल पर यूरोपियन यूनियन (EU) अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. संगठन ने फ़्रांस के डेटा सुरक्षा प्राधिकरण, नेशनल डे ल’इनफ़ॉर्मेटिक एट डेस लिबर्टेस (CNIL) के पास दायर एक शिकायत में कहा है कि Google ने यूजर्स की सहमति के बिना उनके इनबॉक्स में विज्ञापन ईमेल भेजे. गौरतलब है कि Google की फ्री ईमेल सर्विस लिस्ट एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करती है. इसमें ईंमेल लिस्ट भी शामिल है. इनको ‘Ad’ शब्द से दर्शाया जाता है.

फ्रांसीसी डेटा वॉचडॉग CNIL में दायर एक शिकायत में ऑस्ट्रिया स्थित None Of Your Business (NOYB) का दावा है कि Google ने डायेरक्ट मार्केटिंग ईमेल पर यूरोपीय न्यायालय (CJEU) के फैसले को बार-बार अनदेखा किया है और यूजर्स को गैर जरूरी ईमेल भेजे.

गैर जरूरी मैसेज भेजती है कंपनी

NOYB के अनुसार कंपनी की फ्री ईमेल सर्विस स्पैम मैसेज को सफलतापूर्वक फिल्टर करती है, लेकिन बिना सहमति के विज्ञापनों के रूप में गैर जरूरी मैसेज भेजती है, जैसे कि यूजर्स ने उन ईमेल की सदस्यता ली हो.

लग सकता है जुर्माना

इस दौरान संगठन ने CJUE द्वारा 2021 के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि यूजर्स के इनबॉक्स में आना वाला कोई भी विज्ञापन सहमति नियम के अधीन है. Google उन विज्ञापनों को यूजर्स के इनबॉक्स में विज्ञापन शब्द से दर्शाता है. बता दें कि कपंनी को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शिकायत ePrivacy Directive पर आधारित है न कि जीडीपीआर.

पहले भी हुई थी शिकायत

बता दें कि NOYB द्वारा CNIL में Google के खिलाफ दर्ज की गई यह पहली शिकायत नहीं है. इससे पहले दिसंबर 2021 में भी NOYB ने कुकीज को लेकर CNIL में शिकायत की थी. उस समय CNIL ने गूगल पर 50 मिलियन यूरो (लगभग 400 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था.

