Google ने ऑनलाइन स्टोर में जोड़ा Subscription सेक्शन, इससे मिलेगा ये फायदा

नई दिल्ली. दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल (Google) ने अपने यूजर्स की सुविधा के लिए गूगल स्टोर में नया Subscription सेक्शन जोड़ा है. यूजर्स इस सेक्शन के जरिए एक ही जगह पर सभी तकनीकी दिग्गजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा के बारे में जान सकेंगे. XDA Developers की रिपोर्ट के अनुसार यूजर्स जैसे ही Google स्टोर के नेवीगेशन बार पर क्लिक करेंगे. उन्हें वैसे ही YouTube टीवी, YouTube प्रीमियम, YouTube संगीत प्रीमियम, स्टैडिया प्रो, Google वन और Google सहित अन्य प्लेटफॉर्म की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी.

"Learn more" link पर क्लिक करने पर ये होगा- जब यूजर्स "Learn more" link पर क्लिक करेंगे. तो उन्हें उस विशेष सेवा के लिए उस वेबसाइट के पेज पर भेज दिया जाएगा. जहां आपको YouTube TV, YouTube प्रीमियम, YouTube संगीत प्रीमियम, गेमिंग, Google One, Nest Aware और Phone Plan जैसी सुविधा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी.

Instagram और TikTok के वीडियो आएंगे एक प्लेटफॉर्म पर- आने वाले दिनों में गूगल इंस्टाग्राम और TikTok के वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए गूगल ने तकनीकी परीक्षण भी शुरू कर दिया है. आपको बता दें इस सर्विस के शुरू होने के बाद आप इंस्टाग्राम और टिक-टॉक के वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकेंगे. गूगल ने फिलहाल इस फीचर को शॉर्ट फीचर नाम दिया है. जिसका अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर टेस्ट किया जा रहा है.