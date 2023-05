Gmail Blue Tick : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर (Twitter), फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) की तर्ज पर अब गूगल ने भी जीमेल (Gmail) यूजर्स को ब्लू टिक सर्विस (Blue Tick Service) देने की घोषणा की है. गूगल का कहना है कि ब्‍लू टिक से ई-मेल भेजने वाले की सही पहचान हो जाएगी और फ्रॉड ई मेल आईडी से भेजने जाने वाले मैसेज को यूजर्स आसानी से पहचान सकेंगे. ब्‍लू टिक से यूजर्स को धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाया जा सकेगा. गूगल ने यह फीचर रोल आउट कर दिया गया है. गूगल वर्कस्पेस, जी सूट बेसिक और बिजनेस के सभी ग्राहकों के लिए यह उपलब्ध हो गया है.

पर्सनल गूगल अकाउंट होल्डर्स को भी ये सर्विस जल्द ही दी जाएगी. अच्‍छी बात यह है कि फिलहाल गूगल ने अपनी ब्‍लू टिक सर्विस फ्री रखी है. ट्विटर की तरह वह इस सेवा के लिए अभी कोई पैसे नहीं ले रही है. अभी कंपनियों को ब्‍लू टिक सर्विस दी जा रही है. इसका फायदा वे ही कंपनियां उठा सकती हैं, जिन्‍होंने ब्रांड इंडीकेटर्स फॉर मेसेज आईडेंटीफिकेशन (BIMI) फीचर ले रखा है. इस फीचर का इस्‍तेमाल कर रही कंपनियों को खुद-ब-खुद ये टिक मिल जाएगा. जीमेल की तरफ से शुरुआत में मशहूर कंपनियों को ब्लू टिक मार्क दिया जाएगा.

Look for the blue checkmark next to a company’s name in your emails to make sure they’re the real deal before you respond. Learn more 👉 https://t.co/KIBkdFJOzr pic.twitter.com/Fe5MkBjuXO

— Gmail (@gmail) May 3, 2023