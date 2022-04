Google सर्च से अपने फोन नंबर, ईमेल को हटाने के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं आप, कंपनी ने किया ऐलान

Google ने सर्च रिजल्ट से आपकी व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी जैसे फोन नंबर और पते को हटाने के लिए नए ऑप्शन की घोषणा की है. अगर आपको भी नहीं मालूम तो बता दें कि Google ने लोगों को कुछ संवेदनशील, व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को सर्च से हटाने का अनुरोध करने की अनुमति दी है. नई पॉलिसी का मकसद बुरे लोगों की पहचान, चोरी या व्यक्तिगत रूप से पीछा करने जैसे दुर्भावनापूर्ण तरीकों से लोगों की संवेदनशील जानकारी का उपयोग करने से रोकना है.

Google के सर्च के ग्लोबल पॉलिसी प्रमुख मिशेल चांग कहते हैं, ‘इंटरनेट हमेशा विकसित हो रहा है-अनपेक्षित स्थानों पर जानकारी के आने और नए तरीकों से उपयोग किए जाने के साथ, इसलिए हमारी नीतियों और सुरक्षा को भी विकसित करने की आवश्यकता है.’

चांग ने समझाया कि कैसे Google वेबपेज के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करेगा और अगर कंटेंट हटाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो वे कैसे प्रभावित होंगे. उन्होंने कहा कि अगर कंटेंट को किसी सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में लिस्ट किया गया है, तो उसे हटाया नहीं जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक कई वेबसाइट ऐसी सर्विस देती हैं जहां कोई भी दूसरों के ईमेल और फोन नंबर पाने के लिए सदस्यता ले सकता है या भुगतान कर सकता है. ज्यादातर मामलों में, जानकारी अवैध रूप से शेयर की जाती है और इसे Google सर्च के ज़रिए से पाया जा सकता है.

You can now request removal of personal contact information like a phone number, email address, or physical address, as well as login info, from Google Search. Learn more: https://t.co/ZTFRtWlNKz

— Google SearchLiaison (@searchliaison) April 27, 2022