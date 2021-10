Google के सीईओ सुंदर पिचाई भूल गए वीडियो कॉल पर अनम्यूट करना, देखें वीडियो

Google CEO Sundar Pichai: ऐसा अक्सर देखने में आता है कि म्यूट रहते हुए भी आप वीडियो कॉल करने लगते हैं. यह बहुत ही आम बात है. हमारे-आपके लिए यह एक कॉमन बात हो सकती है लेकिन जब जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ऐसा करते हैं तो निश्चित ही यह बात आम होकर विशेष हो जाती है.

बात दरअसल यह है कि गूगल के पैरेंट अल्फाबेट (Alphabet) के सीईओ सुंदर पिचाई (CEO Sundar Pichai) ने एक मेंढ़क के एनिमेटेड कैरेक्टर ‘केर्मिट द फ्रॉग’ (Kermit the Frog) के साथ बातचीत में अपना दो मिनट का लंबा वीडियो साझा किया, लेकिन बातचीत के दौरान वे वीडियो कॉल अनम्यूट करना भूले. और इस वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर दिया. वीडियो चैट के दौरान सुंदर पिचाई एनिमेटेड कैरेक्टर ‘केर्मिट द फ्रॉग’ के साथ कॉल पर थे.

इस घटना का वीडियो ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘ऑलवेज रिमेंबर टू अनम्यूट’.

‘केर्मिट द फ्रॉग’ के साथ वीडियो कॉल में जैसे ही सुंदर पिचाई शामिल होते हैं, ‘केर्मिट द फ्रॉग’ सुंदर पिचाई का नाम पुकारते हुए उनका वेलकम करता है. जवाब में सुंदर पिचाई कुछ बुदबुदाते हुए रह जाते हैं. केर्मिट कहते हैं कि सुंदर आप म्युट पर हैं. यह सुनकर पिचाई को समझ में आता है कि वह अनम्युट करना भूल गए हैं. वे खुद को अनम्युट करते हैं और कहते हैं ‘क्षमा करना केर्मिट द फ्रॉग. मैं म्युट पर था.’ सुंदर पिचाई कहते हैं कि इससे पहले भी वे कई बार ऐसा कर चुके हैं.

बातचीत में दोनों एक-दूसरे के फैन होने की बात कहते हैं. केर्मिट कहते हैं कि उसने आपसे बहुत कुछ सीखा है, खासकर गूगल सर्चिंग के दौरान. 2.19 मिनट के इस वीडियो में दोनों कई मुद्दों पर बात करते हैं.

Always remember to unmute…thanks @KermitTheFrog for joining us on @YouTube #DearEarth and chatting about some of our shared interests:) https://t.co/RCIUnPcltK pic.twitter.com/cEd6BjkA6H

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 27, 2021