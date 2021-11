Google Chrome के नए फीचर देखे क्या? मुश्किल काम को कर देते हैं काफी आसान

IT पैनल ने की फर्जी खबरों पर कानून की सिफारिश, संसद में हो सकती है बड़ी चर्चा

नई दिल्ली. गूगल क्रोम (Google Chrome) ने अपने अपने नए अपडेट में कुछ नए फीचर जोड़े हैं. एक फीचर कॉस्मेटिक इफेक्ट के लिए है और दो फीचर रूटीन कार्यों को आसान करने के लिए दिए गए हैं. ये फीचर्स हालांकि धीरे-धीरे रोलआउट किए जा रहे थे, तो कुछ यूजर इन्हें पहले से ही इस्तेमाल कर पा रहे थे, परंतु अब ये फीचर सभी के लिए रोलआउट कर दिए गए हैं. Google Chrome के लेटेस्ट वर्जन 96.0.4664.45 में इन फीचर्स को देखा जा सकता है. बता दें कि गूगल क्रोम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेब-ब्राउजर है.

कॉपी लिंक टू हाइलाइट (Copy link to highlights)

अगर आपको किसी वेब-पेज पर मौजूद टेक्स्ट के किसी खास हिस्से को शेयर करना है तो आप ‘Copy link to highlights’ ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह से शेयर किए गए लिंक को खोलने पर सामने वाला शख्स पेज के उसी हिस्से पर पहुंच जाएगा, जो आप शेयर करना चाहते थे. इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले उस टेक्स्ट को हाईलाइट करना होगा, जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, फिर राइट-क्लिक करके Copy link to highlight का ऑप्शन चुनें और शेयर कर दें.

ये भी पढ़ें – भारत में नए नाम से आ रहा है OnePlus 9RT, मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरा और 65W फास्ट चार्जिंग

गूगल क्रोम: सर्च टैब (Search Tab)

अक्सर हम लोग Google Chrome में कई सारे टैब्स एक साथ खोलते हैं. ऑफिस इत्यादी में काम करने वाले लोगों को कई सारे टैब्स खोलने ही पड़ते हैं. इस स्थिति में किसी एक टैब को ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इस काम को आसान बनाने के लिए गूगल क्रोम ने Search Tab फीचर दिया है. आपको क्रोम विंडो में सबसे ऊपर एक ड्रॉप-डाउन बटन दिखेगा. इसे दबाने के बाद आपको सभी टैब एक लिस्ट में दिखेगी और यहीं पर आप टैब को सर्च भी कर सकते हैं. Ctrl + Shift + A इसका की-बोर्ड शॉर्टकट है.

बैकग्राउंड कलर बदलें

कुछ यूजर्स के लिए Google Chrome में बैकग्राउंड और कलर बदलने का ऑप्शन पहले टाइम से मौजूद है, लेकिन अब यह सभी के लिए लाइव हो गया है. आप अगर एक से ज्यादा क्रोम प्रोफाइल इस्तेमाल करते हैं तो आप हर प्रोफाइल के लिए एक अलग थीम सेलेक्ट कर सकते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको क्रोम में नया टैब खोलना होगा और फिर नीचे दिए गए Customize Chrome ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अब आप यहां पर मौजूद बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर प्लेन बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं.

Tags: Google apps, Google chrome, Technology