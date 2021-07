Google Chrome यूज़र्स के लिए अलर्ट! फौरन अपडेट करें ब्राउज़र, नहीं तो हो सकता है नुकसान

गूगल क्रोम (Google Chrome) लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउज़र है, खासकर विंडोज और एंड्रॉयड पर. ब्राउज़र ज्यादातर एंड्रायड डिवाइस पर पाया जाता है. जबकि अन्य ब्राउज़र जैसे Vivaldi, Opera, Microsoft Edge और Brave Browser भी गूगल के समान क्रोमियम ब्राउज़र इंजन पर निर्भर हैं. जानकारी से ये पता चला है कि गूगल क्रोम में एक खामी थी जिसका हैकर्स द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता था. गूगल ने अब जानकारी दी है इस समस्या को अब गूगल क्रोम से ठीक किया जा चुका है.ऐसे में जो भी यूज़र अपने सिस्टम पर गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, वो एक बार इसे ज़रूर अपडेट करें. हैकर्स न केवल आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं. बल्कि आपके डिवाइस का डेटा चुरा भी सकते हैं. इसलिए आपको गूगल क्रोम के नए अपडेटेड वर्जन को अपने सिस्टम में इनस्टॉल करने की ज़रूरत है.गूगल ने अपने ब्लॉग पर खुलासा किया है कि जो नया बग पाया गया था वह पहले से ही इस्तेमाल में था, जिसका मतलब zero-day vulnerability (or 0-day) है. zero-day exploit एक सुरक्षा चूक है, जिसका इस्तेमाल हैकर्स उस कंपनी का डेटा चुराने के लिए करते हैं, जिसे बाद में हैकर्स द्वारा डार्क वेब पर लाखों डॉलर में बेचा जाता है.जिन यूज़र्स के ब्राउज़र अपडेट द्वारा पैच नहीं किए गए हैं, वो इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं जो क्रोम ब्राउज़र पर ओपन-सोर्स जावास्क्रिप्ट इंजन में किसी समस्या के कारण किसी हैकर को अपने डेटा तक पहुंचने दे सकता है.अपने सिस्टम और अपने डेटा को बचाने के यूज़र्स को अपने पुराने गूगल क्रोम ब्राउज़र को नए में अपडेट करना होगा, जिसके लिए यूज़र को Settings > Help > About Google Chrome पर जाकर इसे अपडेट करना होगा. अगर आप वर्जन 91.0.4472.164 या इसके बाद का वर्जन चला रहे हैं, तो आप इस vulnerability से सुरक्षित हैं.