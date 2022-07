नई दिल्ली. Google ने बुधवार को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) द्वारा ली गई ब्रह्मांड की अब तक की सबसे डीप इमेज को डूडल बनाया है. यह घटना मानवता की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है. वैज्ञानिकों द्वारा इसे ‘गोल्डन आई’ कहा गया, डूडल एक अंतरिक्ष यान के ऊपर स्थित टेलीस्कोप के सोने से लिपटे, फूल के आकार का मिरर दिखाता है.गूगल ने डूडल पर स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा जारी की गई वेब स्पेस टेलीस्कोप की 5 तस्वीरों को साझा किया गया है. यह अब तक की सबसे बेहतरीन व स्पष्ट तस्वीरों मे से एक मानी जा रही हैं, इन तस्वीरों को गूगल ने एक स्लाइड डूडल बनाकर शेयर किया है.

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई इन तस्वीरों में स्पेस के वातावरण को दिखाया गया है. JWST ने कैरिना नेबुला की शानदार तस्वीरों को भी कैप्चर किया है, जो आकाश के सबसे बड़े और सबसे चमकीले नेबुला में से एक है. गौरतलब है कि जेम्स वेब स्पेस अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे जटिल इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसे अंतरिक्ष में रखा गया है.

