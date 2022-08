Google Down: दुनियाभर में काफी देर डाउन रहा गूगल, ट्विटर पर आई Memes की बाढ़

हाइलाइट्स अल्फाबेट इंक का गूगल दुनिया भर में हजारों यूजर्स के लिए डाउन हो गया. डाउनडेटेक्टर के मुताबिक करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों ने इस बात को लेकर रिपोर्ट किया है ट्विटर पर लोगों ने शिकायत की है, और #googledown ट्रेंड भी कर रहा है.

दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल मंगलवार सुबर काफी देर डाउन रहा. आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector.com के मुताबिक, अल्फाबेट इंक का गूगल दुनिया भर में हजारों यूजर्स के लिए डाउन हुआ. रिपोर्ट मिली कि गूगल पर यूजर्स के कुछ भी सर्च करने पर उन्हें Error 500 का मैसेज मिल रहा था. डाउनडेटेक्टर के मुताबिक करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों ने इस बात को लेकर रिपोर्ट किया है, और ट्विटर पर #googledown ट्रेंड भी करने लगा है.

ट्विटर पर लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सर्च करने पर 500 That’s an error. का मैसेज मिल रहा है. ट्विटर पर जहां कई लोग परेशान रहे, वहीं कुछ लोगों ने मीम्स शेयर करके मज़े भी लिए हैं.

Me omw to twitter to check if google is down for anyone else since I cant google search it #googledown pic.twitter.com/g797tcAv1q — Ur mom (@bigfatBUSSY6) August 9, 2022

Is @Google really down right now?!? Or is this just a me problem? #googledown pic.twitter.com/jgWWQwjkO2 — Presley Mullinax (@PresleyMullinax) August 9, 2022

Me switching to twitter after experiencing error 500 in google#Google #googledown pic.twitter.com/hu4TMsB2K5 — 1038 (@remier_acbang) August 9, 2022

फिलहाल गूगल ने नहीं किया कोई कमेंट

भारत में कई यूजर्स को गूगल पर सर्च करने में परेशान हो रही है, और उन्होंने ट्विटर पर शिकायत भी की है. हालांकि गूगल ने तरफ से फिलहाल इस आउटेज को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है.

