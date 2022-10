गूगल ने यूजर्स को दिया 'Diwali Surprise', चुटकियों में जगमग होगी डिवाइस की स्क्रीन, जानिए कैसे

हाइलाइट्स गूगल पर दिवाली लिखने पर यूजर्स को एक खास सरप्राइज देखने को मिलेगा. सरप्राइज दिवाली कीवर्ड को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखने पर दिखाई देगा. गूगल का यह फीचर iOS और Android दोनों डिवाइस पर उपलब्ध है.

नई दिल्ली. दिवाली को ‘दीपों का त्यौहार’ कहा जाता है. इस दिन हर कोई अपने घर को दीप जलाकर रोशन करता है. ऐसे में इस त्योहार को और भी खास बनाने के लिए गूगल अपने यूजर्स को एक अनोखा और मजेदार सरप्राइज दे रही है. जैसे ही कोई यूजर गूगल पर दिवाली या दीपावली सर्च करेगा तो उसे अपनी स्क्रीन पर यह सरप्राइज दिखाई देगा. खास बात यह है कि दिवाली कीवर्ड को आप हिंदी में लिखें या फिर अंग्रेजी में, यह सरप्राइज आपको जरूर दिखेगा.

इस सरप्राइज की जानकारी खुद गूगल ने दी है. गूगल इंडिया ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘Just here to say search Diwali for a surprise.’इस ट्वीट में टेक्स्ट के चारों ओर कुछ दीपों को देखाया गया है. इस सरप्राइज को देखने के लिए आपको केवल गूगल के होमपेज पर दिवाली शब्द लिखना होगा.

स्क्रीन पर नजर आएगा दीपक का एनिमेशन

गूगल सर्च में दिवाली सर्च करने पर आपको सबसे ऊपर एक दीपक का एनिमेशन नजर आएगा और फिर त्योहार के बारे में जानकारी दी जाएगी. इस दीपक के बगल ‘Festivity’ लिखा है. इस पर क्लिक या टैप करने पर आपको अपनी स्क्रीनपर एक खास इफेक्ट नजर आएगा. इसके नीचे दिवाली की तारीख, विकिपीडिया पेज और दिवाली पर लिखे आर्टिकल्स नजर आएंगे.

स्क्रीन पर जलाएं दीये

गौरतलब है कि गूगल का सरप्राइज ऊपर बने दीये में छूपा है. जैसे ही आप उस दीये पर क्लिक करेंगे, तो वैसे ही आपके डिवाइस की स्क्रीन जगमग करते दीये से भर जाएगी और आपका माउस पॉइंटर एक जलते हुए दीपक में बदल जाएगा. इसकी मदद से आपको स्क्रीन पर दिए अन्य दीपक जलाने होंगे, जिससे पूरी स्क्रीन पर उजाला हो जाएगा. इसके कुछ देर बाद ही सभी दीये अपने आप गायब हो जाएंगे और फेड हुई स्क्रीन लाइट-अप हो जाएगी.

iOS और Android पर भी मिलेगा सरप्राइज

गूगल का यह सरप्राइज iOS और Android दोनों डिवाइस पर उपलब्ध है. आप अपने लैपटॉप और फोन में इसका आनंद ले सकते हैं. बता दें कि यह इफेक्ट ‘Diwali’ ही नहीं, ‘Deepawali’ और ‘Diwali 2022’ सर्च करने पर भी स्क्रीन पर दिखाई देता है., तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह अपने लैपटॉप पर ये दीप जगमग कर सकते हैं.

