Google Maps ने लॉन्च किया डार्क मोड फीचर, आपके फोन की बैटरी को करेगा सेव

दिग्गज नेविगेशन ऐप (Navigation App) गूगल मैप्स (Google Maps) आए दिन अपने यूजर्स की सुविधा के लिए नए फीचर्स को ऐप में शामिल करता रहता है. अब इसमें डार्क मोड (Dark Mode) फीचर भी शामिल हो गया है. इस फीचर को यूजर्स जब चाहें ऑन या ऑफ कर सकते हैं. कंपनी दुनिया भर के यूजर्स के लिए नए डार्क थीम गूगल मैप्स फीचर को रोल आउट कर रही है.गूगल मैप्स एप्लिकेशन की सेटिंग में जाकर यूजर्स डार्क मोड फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं. यूजर्स को थीम पर टैप करना होगा और फिर 'ऑलवेज इन डार्क थीम' (Always in Dark Theme) पर टैप करना होगा. दोबारा लाइट मोड में ऐप इस्तेमाल करने के लिए आपको 'ऑलवेज इन लाइट थीम' (Always in Light Theme) पर टैप करना होगा.नया डार्क मोड अनावश्यक आंख पर जोर (Eye Strain) से बचाने के साथ-साथ बैटरी बचाने में भी यूजर्स की मदद करेगा. इससे पहले, नक्शा नेविगेट करते समय डार्क मोड में चला जाता था, जो दिन के समय पर निर्भर करता था. पहले सूर्यास्त के बाद गूगल मैप्स डार्क मोड में चला जाता था और सूर्योदय के बाद ब्राइट या डिफॉल्ट मोड पर वापस आ जाता था.गूगल ने मंगलवार को अन्य फीचर अपग्रेड के बारे में बताया. एंड्रॉयड ऑटो में नए फीचर के रुप में कस्टम वॉलपेपर शामिल होगी जिसमें वाहन मालिकों की पसंद के अनुसार पर्सनलाइज्ड किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, कारों में एंड्रॉयड ऑटो इन-कार गेम्स (in-car games) को सपोर्ट करेगा. ये गेम्स वॉयस-एक्टिवेटेड होंगे और लॉन्ग ड्राइव के दौरान प्ले किए जा सकते हैं.