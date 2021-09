Google का नया अपडेट Android 12! आपके एंड्रॉयड फोन को मिलेंगे ये 7 शानदार फीचर्स, देखें लिस्ट...

गूगल अपने एंड्रायड 12 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को अब कभी भी ऑफिशियल सभी यूज़र्स के लिए पेश कर सकता है. गूगल ने एंड्रायड 12 के लॉन्च से पहले अपने एंड्रायड OS के लिए एक बड़े अपडेट की घोषणा की है, जिसमें कई नए फीचर्स शामिल हैं, जैसे फेस जेस्चर का इस्तेमाल करके स्मार्टफोन को कंट्रोल करना, अपने स्मार्टफोन को टीवी रिमोट के रूप में इस्तेमाल करना, और फोटो और वीडियो को पासकोड-प्रोटेक्टेड बनाना. आइए मिलने वाले इन एंड्रायड फीचर्स पर विस्तार से नज़र डालते हैं…

Camera Switch: गूगल ने एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी सूट के अंदर एक नया कैमरा स्विच फीचर पर काम करना शुरू कर दिया है, जो यूज़र्स को अपने सामने वाले कैमरे को स्विच में बदलने की अनुमति देता है, जिससे वे फेस जेस्चर का इस्तेमाल करके अपने स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकते हैं. ये कंपनी के प्रोजेक्ट एक्टिवेट ऐप का इस्तेमाल करके होता है.

गूगल ने कहा कि यूज़र्स फेस एक्सप्रेशन और आई मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके इन एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एक वाक्य बोलना (like “Wait!”), ऑडियो चलाना (like a laugh) या एक मैसेज भेजना (like “Please come here”).

एंड्रॉयड टीवी फीचर

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आने वाला अगला फीचर यूज़र्स को अपने एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करके अपने टीवी को कंट्रोल करने में सक्षम बनाएंगे. गूगल ने कहा कि उसने एंड्रॉयड फोन में रिमोट-कंट्रोल फंक्शंस को शामिल किया है, जिससे यूज़र्स अपने टीवी को ऑन कर सकते हैं. अपने सुझावों के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं और यहां तक ​​​​कि सीधे अपने फोन से अपने पसंदीदा शो शुरू कर सकते हैं. यूज़र्स फोन के कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हार्ड पासवर्ड, मूवी नेम या सर्च क्वेरी को तेजी से इनपुट कर सकते हैं. ये फीचर अगले कुछ हफ़्तों में 14 और देशों में उपलब्ध होगा.

असिस्टेंट के रिमाइंडर का इस्तेमाल करके डेली टास्क को मैनेज करना

एंड्रॉयड में आने वाला एक और फीचर स्मार्ट रिमाइंडर है. गूगल ने कहा कि यूज़र्स अब अपने सभी रिमाइंडर को , ‘Hey Google, open my reminders’ कहकर एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं, जहां उन्हें रेकरिंग रिमाइंडर के लिए ज़रूरी सुझाव भी दिखाई देंगे जिन्हें वे एक टैप से एक्टिवेट कर सकते हैं.

एक बार सेट हो जाने पर, गूगल यूज़र्स को उनके सभी डिवाइस पर सही समय पर सूचित करेगा, चाहे वे घर पर हों बाहर.

एंड्रायड ऑटो

एंड्रॉयड ऑटो यूज़र्स को गूगल असिस्टेंस से पर्सनलाइज्ड रेकमेंडेशन्स के साथ म्यूजिक, न्यूज़ और पॉडकास्ट सुनने में मदद करेगा. पार्क करने के दौरान यूजर्स GameSnacks से गेम भी खेल सकेंगे.

अपने वर्क प्रोफाइल के सपोर्ट के साथ एंड्रॉयड ऑटो यात्रियों को इम्पॉर्टन्ट मीटिंग और मैसेज को टॉप पर बने रहने में मदद करेगा. गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, ‘इसके अलावा, अगर आप एक डुअल-सिम एंड्रॉयड फोन यूज़र हैं, तो अब आप चुन सकते हैं कि एंड्रॉयड ऑटो के माध्यम से कॉल करते समय किस सिम कार्ड का इस्तेमाल करना है.

फोटो और वीडियो को पासकोड-प्रोटेक्टेड स्पेस से जोड़े

गूगल एंड्रायड यूज़र्स के लिए गूगल फोटो फीचर में लॉक किए गए फोल्डर को रोल आउट करने की योजना बना रहा है. ये फंक्शन पहले केवल गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन पर उपलब्ध था, और ये यूज़र्स को फोटो और वीडियो को एक पासकोड-प्रोक्टेक्टेड फोल्डर में डालने की अनुमति देता है जो गूगल फोटो या अपने डिवाइस पर अन्य ऐप्स के माध्यम से स्क्रॉल करने पर दिखाई नहीं देगा.

Gboard पर नए इमोजी

गूगल ने कहा कि वह Gboard पर इमोजी किचन में 1,500 से ज़्यादा स्टिकर रोल आउट करने की योजना बना रहा है.

कंट्रोल करें कि आपके साथ कौन शेयर कर सकता है

गूगल ने अपने आस-पास शेयर फीचर में विजिबिलिटी सेटिंग में भी सुधार किया है, जो यूज़र्स को ये कंट्रोल करने में सक्षम बनाता है कि कौन उनके डिवाइस को सर्च कर सकता है और फाइलें भेज सकता है. यूज़र्स, एवरीवन, योर कांटेक्ट और नो वन में से सेलेक्ट कर सकते हैं.