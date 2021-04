Google Phone ऐप में आया खास फीचर! अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी अनजान नंबर से आने वाली हर Call

लोगों के पास हमेशा ही अनजान नंबर से फोन कॉल्स आते हैं फिर वो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हो या फिर किसी लोन के लिए. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतते हुए बात करनी चाहिए. गूगल फोन ऐप (Google Phone App) ने एक नए फीचर को ऐड किया है जिसमे अनजान नंबर से आने वाली सभी कॉल्स को ये आटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेगा.कॉल रिकॉर्डिंग शूरू होने पर गूगल ये जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए देगा. ये नोटिफिकेशन उसके पास भी जाएगा जिसने आपको कॉल किया है.ये फीचर कंपनी ने पिछले साल लॉन्च कर दिया था और अब इस फीचर को अपडेट कर दिया है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ डिवाइस के लिए अपडेट जारी कर दिया गया है और अन्य के लिए भी जल्दी ही जारी किया जाएगा.ज़्यादातर ये ऐप स्टॉक एंड्रॉयड वाले फोन या फिर गूगल पिक्सल में पहले से मौजूद होता है. इस ऐप को आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं.इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको गूगल फोन ऐप ओपेन करना होगा और मीनू बटन पर क्लिक करना होगा.>>इसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.>>इसके बाद ‘numbers not in your contacts’ पर क्लिक करें और Always Record के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें.>>ये सभी सेटिंग्स करने के बाद ये ऐप आपके फोन पर सभी अनजान नंबर से आने वाली फोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर लेगा और इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा देगा.इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपके फोन में ज्यादा फ़ोन स्टोरज की ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग आपके फोन की स्टोरेज में होती है, एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में नहीं.