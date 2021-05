1 जून से बंद हो रही है Google की खास सर्विस, जानें कैसे लें ले अपनी फोटोज़ का बैकअप

गूगल (Google) अब अपने ऐप्लिकेशन Google photos के लिए फ्री स्टोरेज को बंद करने जा रहा है. गूगल फोटोज दुनिया में लाखों करोड़ो यूज़र्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. अगले महीने से गूगल अब आपको 15 जीबी क्लाउड स्टोरेज फ्री देगा, जिसमें गूगल के सारे प्रोडक्ट्स के लिए समान स्पेस मिलेगा. गूगल पर अब आपको 15 GB से ज्यादा स्पेस के लिए आपको गूगल के Google One का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. इसमें आपको 100 GB की स्टोरेज के लिए $19.99 यानि कि भारतीय करेंसी में लगभग 1460 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा.ऐसे में अगर आप अपने मेमोरी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको अपने पुरानी मेमोरीज को बचाए रखने के लिए उनको डाउनलोड कर के अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव करना पड़ेगा. इसके अलावा गूगल ने सीधे तौर पर कहा है कि 1 जून, 2021 से पहले अपलोड की गई फोटो और वीडियो 15GB स्टोरेज का हिस्सा नहीं होंगी, इसके साथ ही फ्री 15 GB का फ्री स्पेस गूगल के अन्य प्रोडक्ट्स जैसे कि Gmail, Google Docs, Sheets, Drives और अन्य गूगल सर्विस के बीच डिवाइड की जाएगी.अगर आपका 15 GB का भी फ्री स्पेस ख़त्म होने को होगा तो आपको गूगल की तरफ से मेल के जरिए सूचित किया जाएगा. अगर आपकी स्टोरेज ख़त्म हो चूकी हो तो भी घबराने की ज़रुरत नहीं, आप गूगल One या फिर अन्य क्लाउड स्टोरेज की सर्विस को खरीद कर अपने डेटा वह स्टोर कर सकते है.कंपनी की तरफ से यूजर्स को अपने गूगल फोटोज में से सारा डेटा डाउनलोड करने के मौका दे रही है, जिसके बाद आप उसे अपने लोकल या फिर किसी अन्य क्लाउड स्टोर पर सेव कर सके. यदि आपको अपने सारे गूगल फोटोज डेटा को डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही हो तो हम बताएंगे की कैसे आप आसानी अपने गूगल फोटोज से वीडियो और फोटो डाउनलोड करके सुरक्षित कर सकते हैं.इसके लिए गूगल ने एक खास फीचर बनाई है, Google Takeout एक ऐसा फीचर है जो आपको गूगल पर आपके सारे डेटा को एक्सपोर्ट करने की सुविधा देता है. आपको बस takeout.google.com पर जाना होगा.>>takeout.google.com पर जाए फिर वहां अपने गूगल अकाउंट में लॉगइन करें.>> फिर Create a new export क्रिएट करें.>> अब आपको आपके सारे गूगल डेटा Checkbox के साथ लिस्ट में नज़र आएगा, यहां पर आपको google photos के अलावा बाकि अन्य डेटा लिस्ट को deselect करना पड़ेगा.>> वहा पर आपको All photo album included पर क्लिक कर के अपने सारे एल्बम सेलेक्ट है या नहीं इसको कंफर्म कर लें.>> गूगल फोटोज को सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको delivery method को सेलेक्ट करना होगा.>> यहां पर आप send download link via email link ऑप्शन सेलेक्ट करें.>> यहां आप डाउनलोड लिंक के साइज़ को भी आप तय कर सकते हैं. जैसे यदि आपका कुल डाउनलोड डाटा 20 GB का हुआ तो आप डाउनलोड लिमिट 2 GB का कर लीजिए फिर आपको 20 अलग अलग डाउनलोड लिंक आपके ईमेल पर प्राप्त होगा.>> उसके बाद आपको Create export बटन पर क्लिक करें, फिर आपको आपके एक्सपोर्ट लिंक के प्रोग्रेस का मैसेज आएगा जैसे की कितने घंटे या दिन में यह लिंक रेडी हो जाएगा.>> एक बार एक्सपोर्ट के रेडी हो जाने के बाद आपको डाउनलोड लिंक आपके मेल पर आ जाएगा.