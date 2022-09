Google Pixel का लुक आया है सामने, खूबसूरत डिज़ाइन के साथ 6 अक्टूबर को है लॉन्चिंग, देखें Video

गूगल (Google), 6 अक्टूबर को Pixel 7 सीरीज़ के साथ-साथ Pixel Watch को भी लॉन्च करने के लिए तैयार है. कंपनी ने हाल ही में कंफर्म किया है कि Pixel 7 और Pixel 7 Pro को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. लॉन्चिंग से पहले Google ने एक ऑफिशियल वीडियो में पिक्सल वॉच को शोकेस किया है. Google पिक्सल वॉच की सबसे खास बात इसका क्राउन है, जिसका इस्तेमाल वॉच को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है. क्राउन के नीचे कंसील्ड बटन मिलता है. क्राउन के नीचे कंसील्ड बटन मिलता है.

इसके अलावा वीडियो में ये भी देखा जा सकता है इसमें प्रॉपरायटी स्ट्रैप भी मौजूद है, जो कि काफी यूनीक है. इसका मतलब रेगूलर स्मार्टवॉच स्ट्रैप इस पिक्सल वॉच के साथ नहीं लगेगा.

पिक्सल वॉच में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ एक सर्कुलर डायल भी है, हालांकि गोरिल्ला ग्लास कौन सा होगा, इस बात की जानकारी नहीं दी गई है.

